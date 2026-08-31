फिल्म 'दायरा' के इवेंट में करीना कपूर ने पैप्स को लताड़ा, जानें गुस्से में क्यों आग बबूला हुईं बेबो?

यूजर्स ने किये मजेदार कमेंट्स

करीना कपूर का यह वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किये। एक यूजर ने करीना को जया बच्चन की बहन बुलाया तो वहीं एक यूजर ने इसे उम्र का असर बताया। वहीं अन्य यूजर ने भी करीना के इस बिहेवियर की तुलना जया बच्चन से की।

बता दें कि जया बच्चन भी अक्सर कई मौकों पर पैपराजी से चिढ़ जाती हैं।