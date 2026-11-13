{"_id":"6af711f38409cf259108078b","slug":"bobby-deol-and-prakash-jha-celebrate-aashram-season-4-wrap-with-a-cake-cutting-ceremony-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आश्रम: पूरी हुई सीजन 4 की शूटिंग, बॉबी देओल के साथ प्रकाश झा ने मनाया जश्न; जानें कब रिलीज होगी सीरीज","category":{"title":"Web Series","title_hn":"वेब सीरीज","slug":"web-series"}}

विज्ञापन मशहूर वेब सीरीज 'आश्रम' के सीजन 4 की शूटिंग पूरी हो गई है। अभिनेता बॉबी देओल और फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने शूटिंग पूरी होने का केक काटकर जश्न मनाया है। इस मौके पर इस सीजन की पूरी कास्ट मौजूद थी। केक पर 'जपनाम, इट्स अ रैप - आश्रम सीजन 4' लिखा था।

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कब शुरू हुई थी 'आश्रम' की शूटिंग?

'आश्रम' के इस नए सीजन की शूटिंग इस साल अगस्त में शुरू हुई थी। शूटिंग पूरी होने की अपडेट को फैंस के साथ साझा करते हुए 'प्रकाश झा प्रोडक्शंस' ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्लैपरबोर्ड की तस्वीर पोस्ट की, जिस पर 'आश्रम 4' लिखा था। यह क्लैपरबोर्ड पूजा-पाठ वाली जगह पर रखा गया था। फोटो के साथ यह कैप्शन भी था, 'एक और आरंभ... आश्रम के नए अध्याय में आपका स्वागत है। आश्रम 4 की शूटिंग शुरू हो गई है!'

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क्या है 'आश्रम 4' की कास्ट?

शो के पिछले तीन सीजन में 'बाबा निराला' का किरदार निभाने के लिए बॉबी देओल को खूब तारीफ मिली है। बॉबी के अपने किरदार में वापसी करने के साथ-साथ, 'आश्रम 4' में अदिति पोहनकर और चंदन रॉय सान्याल भी नजर आएंगे। इनके अलावा दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयनका, ईशा गुप्ता, अध्ययन सुमन और त्रिधा चौधरी भी अहम भूमिकाओं में होंगे।

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क्या है फिल्म की कहानी?

प्रकाश झा के निर्देशन में बनी 'आश्रम' की कहानी बाबा निराला के इर्द गिर्द घूमती है। वह खुद को भगवान का दूत बताने वाला एक ऐसा ढोंगी बाबा है, जो राजनीति, अपराध और लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर काले रहस्यों से भरा अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है।