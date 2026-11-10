रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: छठे दिन 400 करोड़ पार हुई कमाई, ‘दृश्यम 3’ को पछाड़ बनी साल की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म

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फिल्म 'रामायण' ने दिवाली से पहले 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। दिवाली और इसके बाद इसने अच्छी कमाई का सिलसिला जारी रखा है। रिलीज के छठे दिन फिल्म ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इसकी कमाई 400 करोड़ रुपये के पार हो गई है।

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छठे दिन 'रामायण' ने तोड़ा 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड

छठे दिन फिल्म ने इस साल रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया है। इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 379.67 करोड़ रुपये कमाए थे। अब यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चैथे नंबर पर पहुंच गई है। अब 'रामायण' की निगाहें 'जेलर 2' (471.65), 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (501.01) और 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (1149.30) की कमाई पर हैं।

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4 of 5 रामायण - फोटो : यूट्यूब

'रामायण' ने किस भाषा में कितना कमाया? छठे दिन पूरे देश में 'रामायण' के 18206 शोज दिखाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा से हुई है।

छठे दिन हिंदी भाषा में फिल्म ने 57.17 करोड़ रुपये कमाए हैं।

कन्नड़ भाषा में 6.19 करोड़, तमिल भाषा में 2.61 करोड़ और तेलुगु में 2.50 करोड़ रुपये कमाए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के दोनों भाग का बजट चार हजार करोड़ रुपये है।

भारत के साथ विदेश में भी फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है।

छह दिनों में इसने वर्ल्डवाइड लगभग 673.90 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

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