रामायण: इस अभिनेता ने पर्दे पर निभाया राम, लक्ष्मण और दशरथ का किरदार; पौराणिक फिल्मों-शोज से है पुराना नाता

1 of 6 रामायण - फोटो : यूट्यूब







Link Copied



नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' आज 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसमें रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के किरदार में हैं। इस पौराणिक फिल्म की कास्टिंग में एक अभिनेता ऐसा भी है, जिसका टीवी और सिनेमा से पुराना जुड़ाव है। अनुभवी अभिनेता अरुण गोविल को राम के यादगार किरदार के लिए जाना जाता है। वह इस नई फिल्म में राम के पिता, महाराज दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब गोविल ने 'रामायण' के किसी किरदार को निभाया हो। उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। उन्होंने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में 'रामायण' के तीन अहम किरदार निभाए हैं- राम, लक्ष्मण और दशरथ।

Trending Videos

2 of 6 रामायण- अरुण गोविल - फोटो : सोशल मीडिया

घर-घर में मशहूर हुए अरुण गोविल

टेलीविजन के दर्शक अरुण गोविल को सबसे ज्यादा राम का किरदार निभाने के लिए जानते हैं। रामानंद सागर के मशहूर टीवी शो 'रामायण' से उन्हें पूरे देश में पहचान मिली। यह शो पहली बार 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। भगवान राम के रूप में उनके अभिनय ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। दर्शक इस किरदार से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ गए। शो इतना लोकप्रिय हुआ कि अरुण गोविल से जब उनके फैन मिलते, तो हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते या उनके पैर छूते।

3 of 6 लव कुश - फोटो : सोशल मीडिया

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 अरुण गोविल - फोटो : यूट्यूब

दशरथ के किरदार में अरुण गोविल

टेलीविजन पर अपनी यादगार भूमिका के लगभग चार दशक बाद अब अरुण गोविल 'रामायण' की दुनिया में एक बिल्कुल अलग किरदार के साथ लौटे हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म में अनुभवी अभिनेता अयोध्या के राजा और भगवान राम के पिता महाराज दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। इस कास्टिंग में पुरानी यादों को ताजा करने वाला एक दिलचस्प पहलू है। जहां एक समय दर्शकों ने गोविल को भगवान राम के रूप में देखा था, वहीं अब वे उन्हें राम के पिता के रूप में देख रहे हैं।

विज्ञापन

5 of 6 'रामायण' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला