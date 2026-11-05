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रामायण: इस अभिनेता ने पर्दे पर निभाया राम, लक्ष्मण और दशरथ का किरदार; पौराणिक फिल्मों-शोज से है पुराना नाता

Thu, 05 Nov 2026 01:45 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 05 Nov 2026 01:45 PM IST
सार

  • Ramayana: फिल्म 'रामायण' आज सिनेमाघरों में सज चुकी है।
  • फिल्म में सभी कलाकारों के काम की तारीफ हो रही है। 
  • इस बीच हम आपको एक ऐसे किरदार के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने राम, लक्ष्मण और दशरथ का किरदार निभाया है।

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Ramayana actor Played Ram Lakshman And Dashrath Onscreen connected with Mythological films and shows
रामायण - फोटो : यूट्यूब
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' आज 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसमें रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के किरदार में हैं। इस पौराणिक फिल्म की कास्टिंग में एक अभिनेता ऐसा भी है, जिसका टीवी और सिनेमा से पुराना जुड़ाव है। अनुभवी अभिनेता अरुण गोविल को राम के यादगार किरदार के लिए जाना जाता है। वह इस नई फिल्म में राम के पिता, महाराज दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब गोविल ने 'रामायण' के किसी किरदार को निभाया हो। उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। उन्होंने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में 'रामायण' के तीन अहम किरदार निभाए हैं- राम, लक्ष्मण और दशरथ।
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Ramayana actor Played Ram Lakshman And Dashrath Onscreen connected with Mythological films and shows
रामायण- अरुण गोविल - फोटो : सोशल मीडिया
घर-घर में मशहूर हुए अरुण गोविल
टेलीविजन के दर्शक अरुण गोविल को सबसे ज्यादा राम का किरदार निभाने के लिए जानते हैं। रामानंद सागर के मशहूर टीवी शो 'रामायण' से उन्हें पूरे देश में पहचान मिली। यह शो पहली बार 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। भगवान राम के रूप में उनके अभिनय ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। दर्शक इस किरदार से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ गए। शो इतना लोकप्रिय हुआ कि अरुण गोविल से जब उनके फैन मिलते, तो हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते या उनके पैर छूते। 
Ramayana actor Played Ram Lakshman And Dashrath Onscreen connected with Mythological films and shows
लव कुश - फोटो : सोशल मीडिया
लक्ष्मण के रूप में नजर आए अरुण गोविल
अरुण गोविल ने 'लव कुश' और 'जय वीर हनुमान' जैसे अन्य पौराणिक धारावाहिकों में भी भगवान राम की भूमिका निभाई। उन्होंने 1993 की एनिमेटेड फिल्म 'रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा' के हिंदी संस्करण में अपनी आवाज भी दी। साल 1997 की फिल्म 'लव कुश' में अरुण गोविल ने लक्ष्मण का किरदार भी निभाया था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता जितेंद्र ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी, जबकि अरुण गोविल उनके छोटे भाई (लक्ष्मण) के रूप में नजर आए।

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अरुण गोविल - फोटो : यूट्यूब
दशरथ के किरदार में अरुण गोविल
टेलीविजन पर अपनी यादगार भूमिका के लगभग चार दशक बाद अब अरुण गोविल 'रामायण' की दुनिया में एक बिल्कुल अलग किरदार के साथ लौटे हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म में अनुभवी अभिनेता अयोध्या के राजा और भगवान राम के पिता महाराज दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। इस कास्टिंग में पुरानी यादों को ताजा करने वाला एक दिलचस्प पहलू है। जहां एक समय दर्शकों ने गोविल को भगवान राम के रूप में देखा था, वहीं अब वे उन्हें राम के पिता के रूप में देख रहे हैं।
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'रामायण' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला
अपने किरदार पर क्या बोले अरुण गोविल?
जुलाई 2026 में दिल्ली में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, गोविल ने दशरथ का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किसी और अभिनेता को उस किरदार में देखना एक अनोखा अनुभव था, जिससे वह खुद इतने गहरे तौर पर जुड़े रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेट पर काम करते समय वह अक्सर सोचते थे कि रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में कैसे लगेंगे। गोविल ने यह भी पुष्टि की कि वह महाराज दशरथ का किरदार निभा रहे हैं।
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