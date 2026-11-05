फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Suniel Shetty shares childhood photos of daughter Athiya shetty on her birthday writes lovely note

अथिया शेट्टी: 'तुम मेरे लिए हमेशा वही छोटी बच्ची रहोगी...', बेटी के जन्मदिन पर सुनील शेट्टी ने लुटाया प्यार

Thu, 05 Nov 2026 12:37 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 05 Nov 2026 12:37 PM IST
सार

  • Athiya Shetty Birthday: अभिनेत्री अथिया शेट्टी आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं।
  • इस खास मौके पर उनके पिता और अभिनेता सुनील शेट्टी ने उनकी बचपन की तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखी है।
  • इस पोस्ट पर अथिया शेट्टी ने रिप्लाई किया है।

विज्ञापन
Suniel Shetty shares childhood photos of daughter Athiya shetty on her birthday writes lovely note
अथिया शेट्टी, सुनील शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@suniel.shetty

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बॉलीवुड अभिनेत्री और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनके पिता सुनील शेट्टी ने उनके बचपन की तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने एक बेहतरीन पोस्ट लिखी है।
विज्ञापन


सुनील शेट्टी की पोस्ट में क्या है?
सुनील शेट्टी ने अथिया शेट्टी की जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें अभिनेता को छोटी अथिया के साथ प्यार भरे पल बिताते हुए देखा जा सकता है। एक तस्वीर में अभिनेता ने अथिया को अपनी गोद में लिया है। दूसरी तस्वीर में वह अपनी बेटी का प्यार से गाल चूम रहे हैं।
विज्ञापन
Trending Videos

Suniel Shetty shares childhood photos of daughter Athiya shetty on her birthday writes lovely note
अथिया शेट्टी, सुनील शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@suniel.shetty
सुनील शेट्टी ने बेटी के लिए लिखी प्यारी पोस्ट
तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा 'तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा वही छोटी बच्ची रहोगी जिसे मैं कभी 'ना' नहीं कह पाता था। अब तुम्हें अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाते हुए देखकर, मुझे एहसास होता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता।'
विज्ञापन

अथिया ने किया रिप्लाई
सुनील शेट्टी की यह पोस्ट पिता-बेटी के रिश्ते की एक झलक दिखाती है, जिसमें सुनील शेट्टी ने अथिया के लिए अपना प्यार और गर्व जाहिर किया है। इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए अथिया शेट्टी ने लिखा 'मैं आपसे प्यार करती हूं।'



अथिया शेट्टी का करियर
सुनील शेट्टी की बेटी अथिया ने 2015 की फिल्म 'हीरो' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ सूरज पंचोली थे। इसके बाद वह 'मुबारकां' और 'मोतीचूर चकनाचूर' जैसी फिल्मों में नजर आईं।
विज्ञापन

Suniel Shetty shares childhood photos of daughter Athiya shetty on her birthday writes lovely note
अथिया शेट्टी और केएल राहुल - फोटो : इंस्टाग्राम
कब हुई अथिया की शादी?
  • अथिया ने 23 जनवरी 2023 को खंडाला में अपने पिता सुनील शेट्टी के फॉर्महाउस पर एक निजी समारोह में केएल राहुल के साथ शादी की।
  • इस जोड़े ने नवंबर 2024 में इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की।
  • इस जोड़े ने मार्च में अपनी पहली संतान 'इवारा' का स्वागत किया।
  • बाद में, इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपने नवजात बच्चे के साथ एक तस्वीर शेयर की। 
  • उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा 'हमारी बेटी, हमारी सब कुछ। 'इवारा' ईश्वर का उपहार।'

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)


विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed