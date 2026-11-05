अथिया शेट्टी: 'तुम मेरे लिए हमेशा वही छोटी बच्ची रहोगी...', बेटी के जन्मदिन पर सुनील शेट्टी ने लुटाया प्यार

विज्ञापन





सुनील शेट्टी की पोस्ट में क्या है?

सुनील शेट्टी ने अथिया शेट्टी की जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें अभिनेता को छोटी अथिया के साथ प्यार भरे पल बिताते हुए देखा जा सकता है। एक तस्वीर में अभिनेता ने अथिया को अपनी गोद में लिया है। दूसरी तस्वीर में वह अपनी बेटी का प्यार से गाल चूम रहे हैं।

विज्ञापन

बॉलीवुड अभिनेत्री और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनके पिता सुनील शेट्टी ने उनके बचपन की तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने एक बेहतरीन पोस्ट लिखी है।