बॉक्स ऑफिस: 'जेलर 2' की गिरी कमाई, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई; 'प्रहार' और 'नई नवेली' का बुरा हाल; जानें कलेक्शन

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

इस वीकएंड के बाद 'जेलर 2', 'उड़ता तीर', 'प्रहार' और 'नई नवेली' के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। यहां तक की अब कुछ फिल्मों की कमाई लाखों में गिर गई है। जानिए इन सभी फिल्मों का आज का कलेक्शन।

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2 of 4 प्रहार-नई नवेली - फोटो : सोशल मीडिया

'प्रहार' और 'नई नवेली' का बुरा हाल

यामी गौतम अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' और राजकुमार राव, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत की फिल्म 'प्रहार' को रिलीज हुए अभी महज 19 दिन ही हुई हैं। लेकिन दोनों फिल्मों की कमाई कुछ दिनों पहले ही लाखों में गिर गई है। दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर सफर काफी खराब रहा।



'प्रहार' ने आज खबर लिखे जाने तक 16 लाख की कमाई की है। वहीं 'नई नवेली' ने आज मंगलवार को 13 लाख कमाए हैं। इसके साथ 'प्रहार' का टोटल कलेक्शन 23.60 करोड़, तो वहीं 'नई नवेली' का टोटल 27.02 करोड़ का कलेक्शन हो गया है।

3 of 4 उड़ता तीर - फोटो : यूट्यूब

'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' का कलेक्शन भी अब लाखों में गिर गया है।

फिल्म ने आज मंगलवार को 87 लाख की कमाई की है।

इसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 44.32 करोड़ हो गया है।

अब फिल्म काफी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही है।

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