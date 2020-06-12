शहर चुनें
विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Paresh Rawal Slams Ramachandra Guha and Disha Salian death case new update entertainment news

परेश रावल ने रामचंद्र गुहा पर कसा तंज और दिशा सालियान की मौत में नया खुलासा, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 12 Jun 2020 06:48 AM IST
बॉलीवुड
1 of 5
बॉलीवुड - फोटो : Social Media
इतिहासकार रामचंद्र गुहा के एक ट्वीट पर गुरुवार को बबाल मच गया। उन्होंने ब्रिटिश लेखक के हवाले से गुजरात को लेकर ट्वीट किया कि गुजरात सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। गुहा की ये बात बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को पसंद नहीं और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है जैसे गुहा को किसी की पूंछ पर मुफ्त सवारी मिल रही है।

रामचंद्र गुहा ने गुजरात को बताया सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा राज्य, परेश रावल बोले- उन्हें किसी की पूंछ पर मुफ्त सवारी मिल रही है

 
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
मात्र 4,999 रुपये में पाएं NDA के ऑनलाइन कोर्स में दाखिला
Click Here
विज्ञापन
paresh rawal ramachandra guha disha salian sayali bhagat sonu sood abhishek bachchan hrithik roshan
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

Recommended

देवी- देवता बने अभिनेता
Bollywood

टेलीविजन पर देवी-देवता बन हिट हुए ये सितारे, संजय दत्त की अभिनेत्री भी बन चुकी हैं छोटे पर्दे पर 'संतोषी मां'

12 जून 2020

gulzar
Bollywood

शेर-ओ-शायरी ही नहीं बल्कि फिल्मों से भी गुलजार ने जीता है दिल, ये पांच फिल्में दे रही गवाही

12 जून 2020

विज्ञापन
मात्र 4,999 रुपये में पाएं NDA के ऑनलाइन कोर्स में दाखिला
Safalta.com

मात्र 4,999 रुपये में पाएं NDA के ऑनलाइन कोर्स में दाखिला
वेब सीरीज
Web Series

फ्री में लीजिए इन पांच जबरदस्त वेब सीरीज का मजा, नहीं खर्च होगा आपका एक भी पैसा

12 जून 2020

बेनाफ्शा सूनावाला
Bollywood

बिग बॉस की इस एक्स कंटेस्टेंट ने शेयर की बोल्ड तस्वीर, ट्रोलर्स के निशाना साधते ही करना पड़ी डिलीट

12 जून 2020

आपकी जन्म कुण्डली करेगी आसान आपकी सारी मुश्किलें, क्लिक करें और पाएं अपनी जन्म कुण्डली
Free Kundli

आपकी जन्म कुण्डली करेगी आसान आपकी सारी मुश्किलें, क्लिक करें और पाएं अपनी जन्म कुण्डली
सलमान खान, सोहेल खान
Bollywood

जब सलमान खान ने छोटे भाई को बचाने के चक्कर में खाई थी मार, खुद सुनाया था किस्सा

12 जून 2020

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत
Bollywood

शादी के पांच साल बाद शाहिद कपूर ने पत्नी के लिए किया ऐसा काम, खुशी के मारे नहीं रहा मीरा का ठिकाना

12 जून 2020

विज्ञापन
विज्ञापन

Related

प्लेबैक सिंगर्स
Bollywood

बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स जिन्होंने एक्टिंग में भी आजमाया हाथ, लेकिन नहीं कर पाए कुछ कमाल

12 जून 2020

गुलाबो सिताबो
Bollywood

Gulabo Sitabo Review: बिग बी को पूज पत्थर कर देने वालों में शामिल हुए शूजित, अक्टूबर से जून में अटके

12 जून 2020

मात्र 4,999 रुपये में पाएं NDA के ऑनलाइन कोर्स में दाखिला
Safalta.com

मात्र 4,999 रुपये में पाएं NDA के ऑनलाइन कोर्स में दाखिला
विज्ञापन
परेश रावल और रामचंद्र गुहा
Bollywood

रामचंद्र गुहा ने गुजरात को बताया सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा राज्य, परेश रावल बोले- उन्हें किसी की पूंछ पर मुफ्त सवारी मिल रही है

11 जून 2020

जेस वॉटर्स
Hollywood

'दिज इज अस' राइटर जेस वॉटर्स का निधन, सोशल मीडिया पर साथी कलाकारों ने की श्रद्धांजलि अर्पित

11 जून 2020

आपकी जन्म कुण्डली करेगी आसान आपकी सारी मुश्किलें, क्लिक करें और पाएं अपनी जन्म कुण्डली
Free Kundli

आपकी जन्म कुण्डली करेगी आसान आपकी सारी मुश्किलें, क्लिक करें और पाएं अपनी जन्म कुण्डली
अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर
Bollywood

अमिताभ बच्चन से लेकर ऋषि कपूर तक, फिल्मों के लिए इन सितारों ने किया खास मेकअप, पहचानना भी हो गया था मुश्किल

11 जून 2020

रा.वन
Bollywood

शाहरुख खान की सुपरहीरो फिल्म 'रा.वन' में ऐसे इस्तेमाल हुआ था VFX, देखिए अनदेखी तस्वीरें

11 जून 2020

विकी कौशल और शूजित सरकार
Bollywood

सोमवार से शुरू होगा विकी कौशल की इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन, इस तारीख को होनी है रिलीज

11 जून 2020

मन पसंद
Reviews

बाइस्कोप: टीना मुनीम, देव आनंद की फिल्म में बासु चटर्जी ने महमूद पर फिल्मा दिया ये आइटम गाना, फिर...

11 जून 2020

स्मृति खन्ना
Television

स्मृति खन्ना ने रोती हुई बेटी को ऐसे करवाया चुप, प्यारी तस्वीरें हो रहीं वायरल

11 जून 2020

सोनू सूद
Bollywood

पत्नी के अंतिम संस्कार में जाना चाहता था एक शख्स, सोनू सूद से मांगी मदद, अभिनेता ने दिया ये जवाब

11 जून 2020

ऋतिक रोशन, मुंबई पुलिस
Bollywood

ऋतिक रोशन बोले- 'चोर अगर चोरी नहीं करेगा तो पुलिस क्या करेगी ?' मुंबई पुलिस ने साझा किया मजेदार मीम

11 जून 2020

अभिषेक बच्चन
Bollywood

फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे करने का जश्न मनाने की अभिषेक बच्चन ने की तैयारी, ऐसे करेंगे सेलिब्रेट

11 जून 2020

राणा दग्गुबाती ने की मिहीका बजाज से सगाई
Bollywood

अगस्त से भी आगे टल सकती है 'बाहुबली' के भल्लालदेव की शादी, सामने आई ये बड़ी वजह

11 जून 2020

अनदेखी तस्वीरें
Bollywood

सेलेब्स की इन तस्वीरों पर अब तक नहीं पड़ी होगी आपकी नजर, जब 'पांडे जी' के साथ नजर आईं थीं 'मुन्नी' और 'रज्जो'

11 जून 2020

सुजीत रेड्डी
Bollywood

'साहो' के निर्देशक सुजीत रेड्डी ने की सगाई, यहां देखिए मंगेतर प्रवालिका संग उनकी तस्वीरें

11 जून 2020

जगेश मुकाती डेथ
Television

Jagesh Mukati Death: 'श्री गणेश' में काम कर चुके एक्टर जगेश मुकाती का निधन, टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर

11 जून 2020

बॉलीवुड
बॉलीवुड - फोटो : Social Media
सयाली भगत
सयाली भगत - फोटो : सोशल मीडिया
सोनू सूद
सोनू सूद - फोटो : Social Media
ऋतिक रोशन, मुंबई पुलिस
ऋतिक रोशन, मुंबई पुलिस - फोटो : सोशल मीडिया
दिशा सालियान
दिशा सालियान - फोटो : Social Media
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election

अपना शहर चुनें

  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited