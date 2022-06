Swara Bhaskar: नुपुर शर्मा का पुतला जलाने पर भड़कीं स्वरा भास्कर, बोलीं- मॉब लिंचिंग पर ऐसा ही….

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘हिंसा... गलत होने के साथ ही न्याय के तरीकों और वैध वजहों को बदनाम करती है। हिंसा... अमानवीय, अनैतिक और खराब राजनीतिक रणनीति है। इसे महात्मा गांधी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। पीड़ितों को हिंसा के लिए उकसाना एक जाल की तरह है। इसमें मत फंसो।‘



Violence.. apart from being wrong, also only discredits the most just and valid causes. Violence is inhuman, unethical and bad political strategy. And no one understood this better than Mahatma Gandhi.

Provoking the oppressed into acts of violence is a trap. Don’t fall for it!!