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आम से लेकर खास तक बारिश से सब परेशान, कृति सेनन को जाना था मुंबई,पहुंची गईं अहमदाबाद

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 03 Jul 2019 12:01 AM IST
kriti sanon
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kriti sanon - फोटो : amar ujala
दो दिन से मुंबई में हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। इस बारिश से आम से लेकर खास तक हर कोई परेशान हो चुका है। वहीं बॉलीवुड सितारे भी मुंबई की इस बारिश से काफी परेशान हो रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस कृति सेनन को लेकर बड़ी खबर है। 
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kriti sanon - फोटो : instagram
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kriti sanon - फोटो : instagram
Kriti Sanon
Kriti Sanon - फोटो : social media
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