आम से लेकर खास तक बारिश से सब परेशान, कृति सेनन को जाना था मुंबई,पहुंची गईं अहमदाबाद

{"_id":"5d1b915e8ebc3e3cf74fccc2","slug":"mumbai-rain-kriti-sanon-flight-schedule-at-ahmedabad-airport-due-to-heavy-rain","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u0924\u0915 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0938\u0947 \u0938\u092c \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928, \u0915\u0943\u0924\u093f \u0938\u0947\u0928\u0928 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0928\u093e \u0925\u093e \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908,\u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0940 \u0917\u0908\u0902 \u0905\u0939\u092e\u0926\u093e\u092c\u093e\u0926","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kriti sanon
- फोटो : amar ujala
{"_id":"5d1b915e8ebc3e3cf74fccc2","slug":"mumbai-rain-kriti-sanon-flight-schedule-at-ahmedabad-airport-due-to-heavy-rain","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u0924\u0915 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0938\u0947 \u0938\u092c \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928, \u0915\u0943\u0924\u093f \u0938\u0947\u0928\u0928 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0928\u093e \u0925\u093e \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908,\u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0940 \u0917\u0908\u0902 \u0905\u0939\u092e\u0926\u093e\u092c\u093e\u0926","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kriti sanon
- फोटो : instagram
{"_id":"5d1b915e8ebc3e3cf74fccc2","slug":"mumbai-rain-kriti-sanon-flight-schedule-at-ahmedabad-airport-due-to-heavy-rain","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u0924\u0915 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0938\u0947 \u0938\u092c \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928, \u0915\u0943\u0924\u093f \u0938\u0947\u0928\u0928 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0928\u093e \u0925\u093e \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908,\u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0940 \u0917\u0908\u0902 \u0905\u0939\u092e\u0926\u093e\u092c\u093e\u0926","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kriti sanon
- फोटो : file photo
{"_id":"5d1b915e8ebc3e3cf74fccc2","slug":"mumbai-rain-kriti-sanon-flight-schedule-at-ahmedabad-airport-due-to-heavy-rain","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u0924\u0915 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0938\u0947 \u0938\u092c \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928, \u0915\u0943\u0924\u093f \u0938\u0947\u0928\u0928 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0928\u093e \u0925\u093e \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908,\u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0940 \u0917\u0908\u0902 \u0905\u0939\u092e\u0926\u093e\u092c\u093e\u0926","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kriti sanon
- फोटो : instagram
{"_id":"5d1b915e8ebc3e3cf74fccc2","slug":"mumbai-rain-kriti-sanon-flight-schedule-at-ahmedabad-airport-due-to-heavy-rain","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u0924\u0915 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0938\u0947 \u0938\u092c \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928, \u0915\u0943\u0924\u093f \u0938\u0947\u0928\u0928 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0928\u093e \u0925\u093e \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908,\u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0940 \u0917\u0908\u0902 \u0905\u0939\u092e\u0926\u093e\u092c\u093e\u0926","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
Kriti Sanon
- फोटो : social media