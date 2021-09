गलतफहमी: सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर फैंस ने दी तमिल एक्टर सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि, उन्होंने कहा- टारगेट करके नफरत फैलाई जा रही है

मशहूर टीवी कलाकार और बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया। 40 साल के अभिनेता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। सिद्धार्थ के निधन की खबर सामने आते ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं, फैंस भी अपने चहेते कलाकार की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।

सिद्धार्थ की मौत के बाद से ही फैंस सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट शेयर कर अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच कुछ यूजर्स ने एक कंफ्यूजन के चलते किसी दूसरे ही सिद्धार्थ की आत्मा की शांति की दुआ कर डाली। दरअसल, इंटरनेट पर कुछ लोगों ने तमिल एक्टर सिद्धार्थ की मौत पर शोक जाहिर कर दिया। वहीं, इन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोग ने सिद्धार्थ को लेकर काफी गलत बातें भी लिख डाली।



This tweet and the replies. Nothing should surprise us these days I guess. I'm speechless:( https://t.co/TeMQPf4IvH