आशा भोसले: एआई से बना रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' रिलीज, दिग्गज गायिका के साथ दिखे आमिर-शाहरुख और सलमान

उस खूबसूरत लम्हे को भी गाने में पिरोया गया है, जब आशा भोसले और पंचम दा ने साथ में गायिकी की। एआई से बने गाने में आशा ताई बाद में आरडी बर्मन की यादों को निहारती दिखी हैं।