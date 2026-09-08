फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday

आशा भोसले: एआई से बना रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' रिलीज, दिग्गज गायिका के साथ दिखे आमिर-शाहरुख और सलमान

Tue, 08 Sep 2026 05:01 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 08 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

Asha Forever Song: एआई की मदद से बना रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' आज मंगलवार को रिलीज हो गया है। यह गाना रहमान ने दिवंगत गायिका आशा भोसले को समर्पित किया है।

विज्ञापन
A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' - फोटो : Youtube @ARRahman

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवंगत गायिका आशा भोसले की आज 08 सितंबर को जयंती है। इस मौके पर एआर रहमान ने 'आशा फॉरएवर' गाना रिलीज किया है। यह गाना एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बना है।

विज्ञापन

A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' - फोटो : Youtube @ARRahman

गाने की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ होती है। कॉन्सर्ट में रहमान गाना गा रहे होते हैं और अचानक आशा ताई आती हैं। फैंस खुशी से झूम उठते है।

विज्ञापन
विज्ञापन

A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' - फोटो : Youtube @ARRahman

इसके बाद आशा भोसले परफॉर्मेंस देती हैं। इसमें उनकी जीवन यात्रा भी दिखाई गई है। बचपन से लेकर सफलता के शीर्ष तक पहुंचने तक, संघर्ष की झलक भी है। 

विज्ञापन

A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' - फोटो : Youtube @ARRahman

उस खूबसूरत लम्हे को भी गाने में पिरोया गया है, जब आशा भोसले और पंचम दा ने साथ में गायिकी की। एआई से बने गाने में आशा ताई बाद में आरडी बर्मन की यादों को निहारती दिखी हैं।

A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' - फोटो : Youtube @ARRahman

इस गाने में कई फिल्मी हस्तियों की भी झलक है। करण जौहर, आलिया भट्ट, श्रेया घोषाल के अलावा तीनों खान यानी आमिर, शाहरुख और सलमान खान भी हैं।

A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
रहमान का गाना 'आशा फॉरएवर' - फोटो : Youtube @ARRahman

जनाई भोसले भी इस गाने में दादी के साथ नजर आई हैं। आशा ताई के साथ जनाई पोज देती दिखी हैं। बता दें कि रियल लाइफ में दादी और पोती के बीच गजब की बॉन्डिंग थी।

A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
'आशा फॉरएवर' गाना - फोटो : Youtube @ARRahman

आशा ताई और रहमान की परफॉर्मेंस देखते हुए दिवंगत एक्टर सुनील दत्त और नरगिस भी पहुंचे। संजय दत्त अपने माता-पिता के साथ बैठे नजर आए हैं। एआई से बना यह नजारा रियल लग रहा है।

A.R. Rahman Asha Bhosle and Zanai Bhosle Asha Forever Official Music Video released on Asha tai Birthday
'आशा फॉरएवर' गाना - फोटो : Youtube @ARRahman

आशा भोसले क्रिकेट में दिलचस्पी रखती थीं। सचिन तेंदुलकर के साथ उनका काफी आत्मीय रिश्ता था। दोनों के बीच मां-बेटे जैसा प्यार था। इस गाने में भी सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ नजर आए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed