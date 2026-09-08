राहुल ढोलकिया: दिल्ली नहीं गुजरात में होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार; आयोजन स्थल बदलने पर निर्देशक ने उठाए सवाल

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार बदलाव किया गया है। बीते 72 साल से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली में होता आया है पर इस साल पहली बार इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इस मामले पर शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ के निर्देशक राहुल ढोलकिया ने सवाल उठाए हैं। जानें क्या बोले राहुल?

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राहुल ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

निर्देशक राहुल ढोलकिया ने इस आयोजन के गुजरात में होने का विरोध किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘मुझे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की मेजबानी के लिए दिल्ली से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन मैं गुजरात में इसे स्थानांतरित करने पर सवाल उठाता हूं। गुजरात ही क्यों? जब आप किसी दूसरे शहर/राज्य में पुरस्कार देने की परंपरा तोड़ रहे हैं, तो क्यों न यह सम्मान उस राज्य को दिया जाए जिसने सिनेमा में योगदान दिया हो? जैसे महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। या हैदराबाद जैसा शहर भी हो सकता है।'