श्रद्धा कपूर वायरल पोस्ट: वेकेशन पर निकलीं एक्ट्रेस, साझा की तस्वीरें; साथ बैठे दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड

1 of 6 श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी - फोटो : इंस्टाग्राम- @shraddhakapoor

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अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के फैंस उनकी फिल्म ‘ईठा’ की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। मगर एक्ट्रेस अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर इन दिनों कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ छुट्टियों पर हैं। हाल ही में श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉलीडे फोटोज शेयर कीं।

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क्या है फोटोज में खास

श्रद्धा कपूर इन दिनों राहुल मोदी के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई फोटोज शेयर किये। इसके साथ ही उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘छोटी सी छुट्टी बनती है न? खास बात यह है कि इन फोटोज में उनके साथ उनके कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी नजर आए।

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फोटोज में काफी खुश दिखीं श्रद्धा

श्रद्धा अपने ट्रिप की फोटोज में काफी खुश दिखाई दीं। कई जगह उन्हें खाने का लुफ्त उठाते देखा गया। इसके साथ ही एक फोटो में राहुल मोदी एक किताब में मग्न देखे गए।

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कब शुरू हुईं डेटिंग की खबरें

श्रद्धा और राहुल की डेटिंग की खबरें 2024 में शुरू हुई थीं। पहली बार दोनों को साथ में मुंबई में डिनर डेट पर देखा गया था। जिसके बाद यह रूमर्ड कपल कई जगह साथ दिखे।

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5 of 6 श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी - फोटो : सोशल मीडिया