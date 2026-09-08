श्रद्धा कपूर वायरल पोस्ट: वेकेशन पर निकलीं एक्ट्रेस, साझा की तस्वीरें; साथ बैठे दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
Published by: गोधूलि श्रीवास्तव
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:18 PM IST
सार
Shraddha Kapoor Holiday Photos: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर काम से फुरसत मिलते ही हॉलीडे पर निकल चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज साझा कर इसकी जानकारी फैंस को दी। इतना ही नहीं इन फोटोज में फैंस को उनके कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी नजर आए।
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अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के फैंस उनकी फिल्म ‘ईठा’ की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। मगर एक्ट्रेस अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर इन दिनों कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ छुट्टियों पर हैं। हाल ही में श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉलीडे फोटोज शेयर कीं।
क्या है फोटोज में खास
श्रद्धा कपूर इन दिनों राहुल मोदी के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई फोटोज शेयर किये। इसके साथ ही उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘छोटी सी छुट्टी बनती है न? खास बात यह है कि इन फोटोज में उनके साथ उनके कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी नजर आए।
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