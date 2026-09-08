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श्रद्धा कपूर वायरल पोस्ट: वेकेशन पर निकलीं एक्ट्रेस, साझा की तस्वीरें; साथ बैठे दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड

Tue, 08 Sep 2026 03:18 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Tue, 08 Sep 2026 03:18 PM IST
सार

Shraddha Kapoor Holiday Photos: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर काम से फुरसत मिलते ही हॉलीडे पर निकल चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज साझा कर इसकी जानकारी फैंस को दी। इतना ही नहीं इन फोटोज में फैंस को उनके कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी नजर आए।

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श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी - फोटो : इंस्टाग्राम- @shraddhakapoor
अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के फैंस उनकी फिल्म ‘ईठा’ की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। मगर एक्ट्रेस अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर इन दिनों कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ छुट्टियों पर हैं। हाल ही में श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉलीडे फोटोज शेयर कीं।
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श्रद्धा कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम- @shraddhakapoor

क्या है फोटोज में खास 
श्रद्धा कपूर इन दिनों राहुल मोदी के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई फोटोज शेयर किये। इसके साथ ही उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘छोटी सी छुट्टी बनती है न? खास बात यह है कि इन फोटोज में उनके साथ उनके कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी नजर आए।

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श्रद्धा कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम- @shraddhakapoor

फोटोज में काफी खुश दिखीं श्रद्धा 
श्रद्धा अपने ट्रिप की फोटोज में काफी खुश दिखाई दीं। कई जगह उन्हें खाने का लुफ्त उठाते देखा गया। इसके साथ ही एक फोटो में राहुल मोदी एक किताब में मग्न देखे गए।

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श्रद्धा कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम- @shraddhakapoor

कब शुरू हुईं डेटिंग की खबरें 
श्रद्धा और राहुल की डेटिंग की खबरें 2024 में शुरू हुई थीं। पहली बार दोनों को साथ में मुंबई में डिनर डेट पर देखा गया था। जिसके बाद यह रूमर्ड कपल कई जगह साथ दिखे।

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श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी - फोटो : सोशल मीडिया

श्रद्धा और राहुल का रिश्ता 
इसके बाद श्रद्धा और राहुल ने कई इवेंट्स में साथ शिरकत की। हालांकि, दोनों की तरफ से रिश्ते पर अबतक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।

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