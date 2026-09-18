VIBE Movie Review: पहले हाफ में जमती है कॉमेडी, लेकिन दूसरे हाफ में फीकी है कुणाल खेमू की 'वाइब'

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Updated Fri, 18 Sep 2026 05:27 PM IST

Movie Review वाइब कलाकार कुणाल खेमू , प्रीति जिंटा , स्पर्श श्रीवास्तव , यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव लेखक कुणाल खेमू निर्देशक कुणाल खेमू निर्माता कुणाल खेमू और चिराग निहलानी रिलीज डेट 18 सितंबर 2026 रेटिंग 3 /5

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कुणाल खेमू ने फिल्म लिखने के साथ इसका निर्देशन भी किया है। ‘मडगांव एक्सप्रेस’ के बाद बतौर निर्देशक उनकी कॉमेडी पर पकड़ एक बार फिर दिखाई देती है। फिल्म की शुरुआत से ही यह साफ हो जाता है कि इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। विज्ञापन कुणाल खेमू की फिल्म ‘वाइब’ का ट्रेलर देखकर पहली नजर में लगता है कि ऐसी कहानी पहले भी देखी जा चुकी है। दो आम लड़के, जिन्हें एक सरकारी एजेंसी एक खतरनाक मिशन के लिए चुनती है। कहानी का यह आधार हॉलीवुड फिल्म ‘द इंटरव्यू’ की याद दिलाता है। हालांकि ‘वाइब’ जल्द ही अपनी अलग कॉमेडी और किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है।

क्या है कहानी?

कहानी हार्दिक (कुणाल खेमू) की है, जो ड्रग रिहैब से बाहर आया है और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। उसका दोस्त बग्स (स्पर्श श्रीवास्तव) उसे अपनी टेक कंपनी में काम करने के लिए बुलाता है। कंपनी में हार्दिक की नजर इंटर्न करीना (वंशिका धीर) पर पड़ती है और वह उसे पसंद करने लगता है।



बग्स उसे करीना से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन हार्दिक उसकी बात नहीं मानता और करीना को डेट पर पूछ लेता है। इसके बाद हालात तेजी से बदलते हैं।



कहानी में मैडम एच (प्रीति जिंटा गुडइनफ) की एंट्री होती है, जो एक सरकारी एजेंसी के लिए काम करती हैं। उनकी टीम एक खतरनाक गैंगस्टर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। देखते ही देखते हार्दिक और बग्स भी इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। यहीं से दो सीधे-सादे लड़कों की जिंदगी एक अजीबोगरीब जासूसी मिशन में बदल जाती है।

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कैसा है अभिनय? कुणाल खेमू: कुणाल खेमू बतौर अभिनेता पूरी फिल्म को संभालकर रखते हैं। वह सहज तरीके से कॉमेडी करते हैं और फिल्म के कमजोर हिस्सों में भी दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने की कोशिश करते हैं।

कुणाल खेमू बतौर अभिनेता पूरी फिल्म को संभालकर रखते हैं। वह सहज तरीके से कॉमेडी करते हैं और फिल्म के कमजोर हिस्सों में भी दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। स्पर्श श्रीवास्तव: स्पर्श श्रीवास्तव ने बग्स के किरदार में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग कुणाल की शैली के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। दोनों की जोड़ी फिल्म के सबसे मनोरंजक हिस्सों में से एक है।

स्पर्श श्रीवास्तव ने बग्स के किरदार में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग कुणाल की शैली के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। दोनों की जोड़ी फिल्म के सबसे मनोरंजक हिस्सों में से एक है। प्रीति जिंटा: प्रीति जिंटा का प्रदर्शन हालांकि कुछ अलग महसूस होता है। उनकी संवाद अदायगी कई जगह काफी टिपिकल लगती है। इसके चलते कुछ सीन उतने स्वाभाविक नहीं लगते जितने होने चाहिए थे।

प्रीति जिंटा का प्रदर्शन हालांकि कुछ अलग महसूस होता है। उनकी संवाद अदायगी कई जगह काफी टिपिकल लगती है। इसके चलते कुछ सीन उतने स्वाभाविक नहीं लगते जितने होने चाहिए थे। बाकी स्टारकास्ट: यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी मैडम एच की टीम के अधिकारियों के किरदार में अपनी भूमिका ठीक-ठाक निभा जाते हैं। वंशिका धीर करीना के किरदार में स्क्रीन पर अच्छी लगती हैं और उनका डेब्यू ठीक-ठाक है।

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