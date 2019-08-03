अर्जुन कपूर के साथ शादी के सवाल पर बोलीं मलाइका, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कार्ड पर अभी...

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- फोटो : social media
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malaika arora arjun kapoor
- फोटो : file photo
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Malaika Arora Arjun Kapoor
- फोटो : instagram
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arjun kapoor malaika arora
- फोटो : social media