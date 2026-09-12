महिमा चौधरी @53: शाहरुख के साथ किया डेब्यू, 52 की उम्र में भी निभाया लीड किरदार; एक हादसे से कैसे बदली जिंदगी?

90 के दशक में बॉलीवुड की दुनिया में माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, काजोल, जूही चावला और रवीना टंडन जैसी अभिनेत्रियां का नाम चलता था। उस दौर में एक ऐसा चेहरा सामने आया, जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी, आंखों में सपने थे और अभिनय में एक अलग ही चमक।
एक नई अभिनेत्री जिसने कई सुपरस्टार अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ते हुए शाहरुख खान के साथ अपने करियर की शुरुआत की। यह अभिनेत्री कोई और नहीं, बल्कि महिमा चौधरी थीं। आज 13 सितंबर को एक्ट्रेस अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं, तो चलिए हम आपको उनकी लाइफ से जुडे़ कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बताते हैं।
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परदेस में महिम चाैधरी के साथ शाहरुख
- फोटो : X
कहां हुआ महिमा का जन्म?
महिमा चौधरी का जन्म पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 13 सितंबर 1973 में हुआ। उनका असली नाम ऋतु चौधरी था। एक्ट्रेस को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसके चलते उन्होंने कई म्यूजिक चैनलों में बतौर वीजे भी काम किया था।
किस फिल्म से महिमा ने किया डेब्यू ?
- शुरुआती दौर में मॉडलिंग और विज्ञापनों की दुनिया में काम करने के बाद निर्देशक सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म 'परदेस' के लिए चुना।
- साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान और अपूर्व अग्निहोत्री के साथ काम किया।
- फिल्म में महिमा ने 'गंगा' का किरदार निभाया, जो भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जुड़ी एक सीधी-सादी लड़की थी।
- उनकी मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया।
- 'परदेस' की सफलता के बाद महिमा रातोंरात स्टार बन गईं।
- उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला।
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महिमा की चर्चित फिल्में
- फोटो : अमर उजाला
महिमा चौधरी के आइकॉनिक किरदार
- महिमा का करियर भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं।
- सबसे पहले वह 'परदेस' में गंगा के किरदार में नजर आईं।
- इसके बाद 'दाग: द फायर' में काजल का अवतार लोगों को काफी पसंद आया।
- अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी की फिल्म 'धड़कन' में भी महिमा चौधरी ने अहम किरदार निभाया।
- राजकुमार संतोषी की फिल्म 'लज्जा' में महिमा ने एक सशक्त महिला मैथिली का किरदार निभाया।
- 'दिल है तुम्हारा' में महिमा ने शानदार काम किया और दर्शकों के बीच अपनी पहचान को मजबूत किया।
- 'दिल क्या करे', 'कुरुक्षेत्र' और 'एलओसी कारगिल' जैसी फिल्मों में भी महिमा चौधरी ने अपनी अभिनय क्षमता दिखाई।
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'परदेस' के गाने 'मेरी महबूबा' में शाहरुख और महिमा
- फोटो : यूट्यूब ग्रैब
गानों ने दी महिमा को अलग पहचान
महिमा चौधरी की फिल्मों की सफलता में उनके गानों का भी बड़ा योगदान रहा। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने कई गानों को यादगार बना दिया। एक्ट्रेस के यादगार गीत की बात करें, तो उसमें कई बडे़ और हिट नाम शामिल हैं।
- मेरी महबूबा (परदेस)
- दो दिल मिल रहे हैं (परदेस)
- दिल दीवाना ना जाने कब (दाग द फायर)
- आपका आना दिल धड़काना (कुरुक्षेत्र)
- अक्सर इस दुनिया में (धड़कन)
- कसम खा के कहो (दिल है तुम्हारा)
- ओ जाना कह रहा है दिल (तेरे नाम)
हादसा, जिसने बदला महिमा का जीवन
महिमा चौधरी के जीवन का सबसे मुश्किल दौर साल 1999 में आया। फिल्म 'दिल क्या करे' की शूटिंग के दौरान बंगलूरू में उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक था कि कार के शीशे टूट कर उनके चेहरे में धंस गए। सर्जरी के दौरान उनके चेहरे से 67 कांच के टुकड़े निकाले गए थे।
इस हादसे ने उन्हें शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी गहरा झटका दिया। महिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें डर था कि अगर लोगों को उनके चेहरे के बारे में पता चला तो उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। उस समय उन्होंने अपने हादसे की बात सार्वजनिक नहीं की और लंबे समय तक कैमरे से दूर रहीं।
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बेटी अर्याना के साथ महिमा चौधरी
- फोटो : एक्स
कैसी रही महिमा चौधरी की लव लाइफ और शादी?
महिमा चौधरी की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही है। साल 2006 में उन्होंने आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। इस शादी से उनकी एक बेटी अर्याना है। हालांकि, उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चली और दोनों अलग हो गए। इसके बाद महिमा ने अपनी बेटी की परवरिश अकेले मां के रूप में की।
एक इंटरव्यू में उन्होंने सिंगल पैरेंट होने की चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने माना कि करियर और बच्चे की जिम्मेदारी को साथ निभाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा प्राथमिकता दी। महिमा की लव लाइफ को लेकर बॉलीवुड में कई अफवाहें भी रहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक निजी ही रखा।