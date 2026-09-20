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स्मृति ईरानी: सलमान खान की राह पर चलीं अभिनेत्री, ट्रोलर्स को दिखाया आईना; चर्चा में आया वीडियो

Sun, 20 Sep 2026 08:35 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 20 Sep 2026 08:35 PM IST
सार

Smriti Irani: ऐसा लगता है कि अभिनेत्री स्मृति ईरानी सलमान खान के नक्शे कदम पर हैं। उन्होंने सलमान खान की बातों का समर्थन करते हुए ट्रोलर्स को सलाह दी है।
 

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Smriti Irani support Salman Khan gives advice to Trollers video goes viral
सलमान के सपोर्ट में स्मृति - फोटो : इंस्टाग्राम@smritiiraniofficial

विस्तार
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'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा है। वह शो में इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी शर्ट भी उतार दी। उनके इस काम की काफी तारीफ हो रही है। अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने भी सलमान की बात का समर्थन किया है।  इस बीच स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अपनी साथी कलाकारों के साथ ट्रोलर्स को सलाह देती हुई नजर आ रही हैं।
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Smriti Irani support Salman Khan gives advice to Trollers video goes viral
सलमान के सपोर्ट में स्मृति - फोटो : इंस्टाग्राम@smritiiraniofficial
वीडियो में क्या है?
इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की साथी कलाकारों के साथ हैं। वीडियो में अभिनेत्री गौरी प्रधान कहती हैं, 'मुझसे कहा जाता है कि मुझे बात करने की तमीज हितेश से सीखनी चाहिए।' रावी गुप्ता कहती हैं, 'मुझसे कहा जाता है कि तुम हमेशा नाइट सूट क्यों पहने रहती हो।' रितु चौधरी कहती हैं, 'मुझसे मेरे लिए तो कुछ नहीं कहते लेकिन मम्मा के लिए कहते रहते हैं कि अपनी मम्मा को ये करने के लिए बोलो, मम्मा को वो करने को बोलो।' इसके बाद स्मृति ईरानी आती हैं। वह कहते हैं, 'और मम्मा को क्या कहते हैं? मोटी भसंड।'
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Smriti Irani support Salman Khan gives advice to Trollers video goes viral
सलमान के सपोर्ट में स्मृति - फोटो : इंस्टाग्राम@smritiiraniofficial
स्मृति ने क्या सलाह दी?
इसके बाद स्मृति ईरानी कहती हैं, 'भाई आज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो। हमारी नहीं, तो कम से कम सलमान खान की सुन लो। अच्छा बोलो अच्छा लगेगा।'

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क्या है वीडियो का कैप्शन?
  • वीडियो शेयर करते हुए स्मृति ईरानी ने बताया है कि आज सोशल मीडिया ने सबको बोलने की आवाज दी है। 
  • इसका अच्छा इस्तेमाल अच्छे से करें। किसी का दिल दुखाने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। 
  • उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात खत्म की, 'दयालु बनें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता।'

 

 

 

 

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