स्मृति ईरानी: सलमान खान की राह पर चलीं अभिनेत्री, ट्रोलर्स को दिखाया आईना; चर्चा में आया वीडियो

'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा है। वह शो में इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी शर्ट भी उतार दी। उनके इस काम की काफी तारीफ हो रही है। अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने भी सलमान की बात का समर्थन किया है। इस बीच स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अपनी साथी कलाकारों के साथ ट्रोलर्स को सलाह देती हुई नजर आ रही हैं।

वीडियो में क्या है?

इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की साथी कलाकारों के साथ हैं। वीडियो में अभिनेत्री गौरी प्रधान कहती हैं, 'मुझसे कहा जाता है कि मुझे बात करने की तमीज हितेश से सीखनी चाहिए।' रावी गुप्ता कहती हैं, 'मुझसे कहा जाता है कि तुम हमेशा नाइट सूट क्यों पहने रहती हो।' रितु चौधरी कहती हैं, 'मुझसे मेरे लिए तो कुछ नहीं कहते लेकिन मम्मा के लिए कहते रहते हैं कि अपनी मम्मा को ये करने के लिए बोलो, मम्मा को वो करने को बोलो।' इसके बाद स्मृति ईरानी आती हैं। वह कहते हैं, 'और मम्मा को क्या कहते हैं? मोटी भसंड।'