{"_id":"6aafded7ed773494c0084a2c","slug":"neem-karoli-babas-daughter-girija-ji-watched-hanuman-ansh-15-times-each-time-she-cried-2026-09-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हनुमान अंश: नीम करौली बाबा की बेटी ने 15 बार देखी फिल्म, निर्माता ने बताया कैसी थी प्रतिक्रिया","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स-ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा कर रही है। इसने दुनिया भर में 329.30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म की निर्माता रागिनी सोना का मानना है कि नीम करौली बाबा के आशीर्वाद ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। रागिनी ने फिल्म रिलीज होने से पहले बाबा की बेटी गिरिजा जी (अम्मा जी) से अपनी मुलाकात के बारे में बताया है।

बाबा की बेटी ने कितनी बार देखी फिल्म?

स्क्रीन से बातचीत में रागिनी सोना ने कहा, 'मैं नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी से मिली। हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश की और उनसे मिलने गईं क्योंकि विशाल चतुर्वेदी भी चाहते थे कि हम एक बार उनका आशीर्वाद लें। हम तीनों- अम्मा जी, विशाल और मैं के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें हमने उनसे पूछा कि क्या वह फिल्म देखना चाहेंगी। उन्होंने कहा, 'हां, मैं फिल्म तब देखूंगी जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है।' आज तक, बाबा की बेटी ने यह फिल्म लगभग 15 बार देखी है और हर बार वह रोई हैं।'

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बाबा की बेटी ने निर्माता के बारे में बताया

निर्माता ने आगे कहा, 'उन्होंने हमसे पूछा, 'कृपया मुझे बताएं, आपको यह फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली?' मैंने छह साल की उम्र में नीम करौली बाबा से मिलने का अपना अनुभव साझा किया। विशाल ने बताया कि उन्हें यह फिल्म बनाने की प्रेरणा कैसे मिली और अपनी रिसर्च के बारे में बात की। मैंने कहा, 'अम्मा जी, मेरे पिता नैनीताल में पोस्टेड थे।' कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन चूंकि विशाल कॉल पर थे, इसलिए वह इस चमत्कार के गवाह हैं। अम्मा जी ने तुरंत मेरे पिता का नाम लिया, आगरा में मेरे पिता के घर की सही जगह बताई। अम्मा जी ने कहा कि वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने असल समय में देख सकती थीं। उन्होंने मेरे बड़े भाई का नाम भी लिया। मैं इससे बड़े चमत्कार के बारे में सोच भी नहीं सकती।' सौरव गुर्जर: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए ‘महाभारत’ फेम अभिनेता, महिला ने लगाया था शोषण करने का आरोप निर्माता ने आगे कहा, 'उन्होंने हमसे पूछा, 'कृपया मुझे बताएं, आपको यह फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली?' मैंने छह साल की उम्र में नीम करौली बाबा से मिलने का अपना अनुभव साझा किया। विशाल ने बताया कि उन्हें यह फिल्म बनाने की प्रेरणा कैसे मिली और अपनी रिसर्च के बारे में बात की। मैंने कहा, 'अम्मा जी, मेरे पिता नैनीताल में पोस्टेड थे।' कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन चूंकि विशाल कॉल पर थे, इसलिए वह इस चमत्कार के गवाह हैं। अम्मा जी ने तुरंत मेरे पिता का नाम लिया, आगरा में मेरे पिता के घर की सही जगह बताई। अम्मा जी ने कहा कि वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने असल समय में देख सकती थीं। उन्होंने मेरे बड़े भाई का नाम भी लिया। मैं इससे बड़े चमत्कार के बारे में सोच भी नहीं सकती।'

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बाबा ने बड़े काम के लिए निर्माता को चुना

रागिनी सोना ने आगे याद किया कि वह उस अनुभव से कितनी भावुक हो गई थीं। उन्होंने कहा, 'मैं रो रही थी और मैंने उनसे पूछा, ‘आपको यह सब कैसे पता?’ इस पर अम्मा जी ने जवाब दिया, ‘मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ देख सकती थी।’ आखिर वह बाबा जी की बेटी हैं और इस अनुभव के बाद मुझे यकीन हो गया कि बाबा ने मुझे इतने बड़े काम का हिस्सा बनने के लिए चुना है।'

विराट -अनुष्का ने बाबा को नई पीढ़ी से परिचित कराया

रागिनी ने नीम करौली बाबा को नई पीढ़ी से परिचित कराने का श्रेय भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को भी दिया। उन्होंने कहा 'बाबा के बारे में लोगों में जिज्ञासा जगाने में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। मुझे यकीन है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी लेकिन कई बार लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते क्योंकि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब, यह फिल्म लोगों के लिए बाबा को जानने का एक जरिया है क्योंकि किसी ने भी अभी तक उनकी कहानी नहीं बताई थी।'