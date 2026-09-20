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बॉक्स ऑफिस: 45वें दिन भी नहीं थमा ‘हनुमान अंश’ का तूफान, करीना-कुणाल का बुरा हाल; रविवार को कौन रहा अव्व्ल?

Sun, 20 Sep 2026 07:45 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 20 Sep 2026 07:45 PM IST
सार

Hanuman Ansh Box office collection: इस शुक्रवार ‘वाइब’, ‘दायरा’ और 'रेसिडेंट ईविल' जैसी नई फिल्में रिलीज हुई हैं। इसके बावजूद भी 'हनुमान अंश' के प्रति दर्शकों का क्रेज कम नहीं हो रहा। जानिए रविवार को क्या रहा बॉक्स ऑफिस का हाल...
 

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Hanuman Ansh VS Mirzapur the movie box office collection on sunday daayra and vibe collection
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मात्र 2 करोड़ में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का तूफान रिलीज के 45वें दिन भी नहीं थम रहा। इसके साथ ही 'मिर्जापुर द मूवी' भी जबरदस्त कमाई कर रहे है। इन सबके बीच इस शुक्रवार रिलीज हुईं दो नई फिल्में 'दायरा' और 'वाइब' रविवार को भी फीकी ही रहीं। जबकि इनके आगे हॉलीवुड की नई रिलीज फिल्म 'रेसिडेंट ईविल' ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जानिए रविवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना धमाल मचाया? 
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Hanuman Ansh VS Mirzapur the movie box office collection on sunday daayra and vibe collection
दायरा फिल्म रिव्यू - फोटो : इंस्टाग्राम @kareenakapoorkhan
‘दायरा’ ने तीसरे दिन कितना कमाया?
  • करीना कपूर और पृथ्वीराज अभिनीत फिल्म दायरा की शुरुआत तो बहुत ही बेकार रही। 
  • फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को मात्र 1 करोड़ का बिजनेस किया। 
  • शनिवार को इसने थाेड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1.75 करोड़ कमाए। 
  • रविवार को इसकी कमाई में फिर गिरावट आ गई। 
  • फिल्म ने खबर लिखे जाने तक मात्र 1.17 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया। 
  • इस तरह तीन दिनों में इसने कुल 3.92 करोड़ रुपये कमाए।
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वाइब एक्स रिव्यू - फोटो : सोशल मीडिया
दर्शकों को नहीं मिली ‘वाइब’
कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म वाइब ने पहले दिन 1 करोड़ 75 लाख रुपये का ठीक ठाक बिजनेस किया था। दूसरे दिन इसने 2.75 करोड़ कमाए। वहीं तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक इसने 1 करोड़ 94 लाख रुपये कमा लिए हैं। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 6.39 करोड़ हो गई है।

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रेसिडेंट ईविल - फोटो : एक्स
‘रेसिडेंट ईविल’ ने दिया झटका
  • अब बात करें हॉलीवुड फिल्म रेसिडेंट ईविल की तो इसने दोनों ही दिन नई रिलीज हुई इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों को कलेक्शन के मामले में पछाड़ दिया।
  • पहले दिन इसने 2.60 करोड़ कमाए। 
  • दूसरे दिन शनिवार को 3.20 करोड़। 
  • तीसरे दिन फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 2.01 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 
  • इस तरह तीन दिनों में इस फिल्म की कमाई ‘दायरा’ और ‘वाइब’ को पीछे छोड़ते हुए 7.81 करोड़ रुपये हो चुकी है।

Hanuman Ansh VS Mirzapur the movie box office collection on sunday daayra and vibe collection
हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब
नहीं थमी 'हनुमान अंश' की कमाई  
फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज के 45 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर बनी हुई है। फिर से इसकी कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला है। छठे हफ्ते फिल्म ने 80 करोड़ का कारोबार किया। शुक्रवार को 5 करोड़, शनिवार को 9.75 करोड़ और रविवार को खबर लिखे जाने तक 10.92 करोड़ रुपये कमाए। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 269.05 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

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मिर्जापुर द मूवी टीजर - फोटो : सोशल मीडिया
'मिर्जापुर द मूवी' का दोहरा शतक 
  • पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। 
  • फिल्म ने पहले हफ्ते 146 और दूसरे हफ्ते में 55 करोड़ रुपये कमाए। 
  • इसके बाद शुक्रवार को इसने 2.75 करोड़ और शनिवार को 4.50 करोड़ रुपये कमाए। 
  • रविवार को खबर लिखे जाने तक 3.63 करोड़ कमा लिए। 
  • 17 दिनों में इसने कुल 214.33 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
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