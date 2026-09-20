बॉक्स ऑफिस: 45वें दिन भी नहीं थमा ‘हनुमान अंश’ का तूफान, करीना-कुणाल का बुरा हाल; रविवार को कौन रहा अव्व्ल?

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मात्र 2 करोड़ में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का तूफान रिलीज के 45वें दिन भी नहीं थम रहा। इसके साथ ही 'मिर्जापुर द मूवी' भी जबरदस्त कमाई कर रहे है। इन सबके बीच इस शुक्रवार रिलीज हुईं दो नई फिल्में 'दायरा' और 'वाइब' रविवार को भी फीकी ही रहीं। जबकि इनके आगे हॉलीवुड की नई रिलीज फिल्म 'रेसिडेंट ईविल' ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जानिए रविवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना धमाल मचाया?