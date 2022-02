Lata Mangeshkar Death Update: लता मंगेशकर का निधन, स्वर साम्राज्ञी का हालचाल जानने शनिवार को अस्पताल पहुंचीं थीं श्रद्धा कपूर

स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। कुछ देर पहले ही इलाज कर रहे डाॅ. प्रतीत समदानी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को गायिका का हेल्थ अपडेट दिया था। उन्होंने कहा था कि "गायिका लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में हैं और मेरी निगरानी में हैं।

"Singer Lata Mangeshkar continues to be in ICU & is under my supervision: Dr Pratit Samdani, who is treating her at Mumbai's Breach Candy Hospital



For the last 29 days, singer Lata Mangeshkar has been admitted to Breach Candy Hospital in Mumbai



