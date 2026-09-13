बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर-द मूवी' के सामने ढेर हुई 'हैवान', जानें सभी फिल्मों की शनिवार की कमाई

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज हो गई है। वहीं 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जानिए इन फिल्मों ने शनिवार को कितनी कमाई की है।

2 of 4 हैवान फिल्म - फोटो : अमर उजाला

'हैवान' की खराब शुरुआत अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' शुक्रवार 11 सितंबर को रिलीज हो गई है।

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत अच्छी नहीं रही।

पहले दिन फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया था।

वहीं वीकएंड होने के बावजूद कल दूसरे दिन 'हैवान' 2.50 करोड़ का कारोबार कर पाई।

इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 5.51 करोड़ हो गया है।

3 of 4 मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया

'मिर्जापुर द मूवी' का जलवा बरकरार

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज के बाद से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए पूरे 9 दिन हो गए हैं। कल शनिवार को फिल्म ने वीकएंड का पूरा फायदा उठाया। कल 9वें दिन इसने 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 170.48 करोड़ का हो गया है।

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