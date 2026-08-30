बॉक्स ऑफिस: ‘हनुमान अंश’ ने उठाया वीकएंड का फायदा, ‘आवारापन 2’ नहीं जुटा पाई दर्शक! जानें रविवार का कलेक्शन

इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ को रिलीज हुए 17 दिन हो गए हैं। वहीं ‘हनुमान अंश’ को थिएटर्स में रिलीज हुए 24 दिन हो चुके हैं। जानिए आज रविवार के दिन इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।