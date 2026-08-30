टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस: यश की फिल्म को रविवार की छुट्टी का मिला कितना फायदा? पांचवें दिन इतना किया कलेक्शन

सोमवार से शुरू होगी असली परीक्षा

फिल्म 'टॉक्सिक' में एक्शन सीन्स दमदार हैं। मगर, कहानी के स्तर पर यह फिल्म कमजोर बताई जा रही है और दर्शकों को थिएटर्स तक खींच पाने में नाकाम दिख रही है। इस फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिका में हैं। कल सोमवार को छठे दिन से वीकडे की शुरुआत के बाद इस फिल्म की असली परीक्षा शुरू होगी।