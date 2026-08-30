टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस: यश की फिल्म को रविवार की छुट्टी का मिला कितना फायदा? पांचवें दिन इतना किया कलेक्शन
Toxic Box Office: फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज को आज रविवार को पांच दिन पूरे हो गए हैं। वीकएंड पर फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है? जानिए
विस्तार
फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यश की इस मेगाबजट फिल्म में एक्शन सीन्स की भरमार है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली। मगर, दूसरे दिन से ही कलेक्शन में गिरावट जारी है। जानिए आज पांचवें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल है?
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'टॉक्सिक' की दमदार शुरुआत के बाद कमाई में ढलान
गीतू मोहनदास निर्देशित फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं। फिल्म का प्रचार भी बड़े स्तर पर किया। ट्रेलर रिलीज के बाद दर्शकों को भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। मगर, कमाई के मामले में यह फिल्म दूसरे दिन से ही ठंडी पड़ती दिख रही है।
- ओपनिंग डे पर 'टॉक्सिक' ने 101.10 करोड़ रुपये कमाए थे।
- दूसरे दिन गुरुवार को कलेक्शन 37.65 करोड़ रुपये रहा।
- तीसरे दिन यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी वाले दिन 'टॉक्सिक' फिल्म ने 27.20 करोड़ का कारोबार किया।
- फिर बीते दिन शनिवार को 25.15 करोड़ रुपये का कारोबार रहा।
पांचवें दिन कितना किया कलेक्शन?
ओपनिंग डे के बाद लगातार 'टॉक्सिक' की कमाई में गिरावट देखी जा रही है। आज लगातार चौथे दिन इसके कलेक्शन में कमी देखी गई है। रक्षाबंधन की छुट्टी और वीकएंड का फायदा भी इस फिल्म को मिलता हुआ नहीं दिख रहा।
- सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक आज रविवार को 'टॉक्सिक' ने 16.79 करोड़ रुपये कमाए हैं।
- फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 207.89 करोड़ रुपये हो चुका है।
- फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
सोमवार से शुरू होगी असली परीक्षा
फिल्म 'टॉक्सिक' में एक्शन सीन्स दमदार हैं। मगर, कहानी के स्तर पर यह फिल्म कमजोर बताई जा रही है और दर्शकों को थिएटर्स तक खींच पाने में नाकाम दिख रही है। इस फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिका में हैं। कल सोमवार को छठे दिन से वीकडे की शुरुआत के बाद इस फिल्म की असली परीक्षा शुरू होगी।