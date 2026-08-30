'सत्याग्रह' के 13 साल पूरे होने पर अमृता राव ने शेयर की खास पोस्ट, फिल्म की इस याद को बताया सबसे खूबसूरत

रविवार को ‘सत्याग्रह’ की रिलीज को 13 साल पूरे हो गए। इस खास मौके पर अमृता राव ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के कुछ यादगार सीन्स का एक वीडियो मोंटाज शेयर किया। इसमें वह अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ रही हैं।

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