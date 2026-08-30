हरियाणा में कार एक्सीडेंट का शिकार हुए द ग्रेट खली, बाल-बाल बचे, वीडियो शेयर कर दिया अपडेट

दलीप सिंह शनिवार को एक कार हादसे का शिकार हो गए थे। टोल प्लाजा पर उनकी SUV की एक कार से टक्कर हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब खली ने खुद एक वीडियो शेयर कर फैंस को अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी है।

कोई बड़ी बात नहीं थी

खली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने इसे एक छोटा हादसा बताया और कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह पूरी तरह ठीक हैं।

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खली ने हिंदी में कहा, ‘कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद से मुझे बहुत सारे फोन और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें लोग मेरी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोगों की दुआएं और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है।’

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उन्होंने आगे कहा, ‘ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था, इसलिए मैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही सबको बता दूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।’