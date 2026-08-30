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अरशद वारसी ने इस एक्ट्रेस को दिया बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस शुरू करने का क्रेडिट, स्टार किड्स पर कही ये बात

Sun, 30 Aug 2026 09:22 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 30 Aug 2026 09:22 PM IST
सार

Arshad Warsi: बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई-भतीजावाद को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। अब एक्टर अरशद वारसी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 

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Arshad Warsi Credits Kangana Ranaut For Starting The Nepotism Debate In Bollywood
अरशद वारसी - फोटो : इंस्टाग्राम@arshad_warsi

विस्तार
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एक्ट्रेस कंगना रनौत के नेपोटिज्म पर बयान देने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। जहां कुछ एक्टर्स इस पर बात करने से बचते हैं, वहीं अरशद वारसी ने इस मामले पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। 

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इस एक्टर को दिया बहस शुरू करने का क्रेडिट
फिल्मीग्यान से बातचीत के दौरान अरशद से पूछा गया कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तब क्या एक्टर्स नेपोटिज्म को लेकर परेशान रहते थे?

इस पर अरशद ने कहा, ‘कंगना ने नेपोटिज्म की बात सामने रखी और फिर यह मुद्दा बड़ा हो गया। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। हां, यह है, लेकिन मुझे इससे परेशानी नहीं होती। मेरा दिल कहता है कि आखिर में यह मायने रखता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं और आप कितनी दूर तक जाएंगे।’

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अरशद खुद भी बिना किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखे बॉलीवुड में आए थे। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में एंट्री मिलना और लंबे समय तक करियर चलाना दो अलग-अलग चीजें हैं।

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उनके मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्शन होने से किसी को पहला मौका आसानी से मिल सकता है, लेकिन उसके बाद एक्टर की काबिलियत ही तय करती है कि वह अपने करियर में कितनी आगे तक जाएगा।

Arshad Warsi Credits Kangana Ranaut For Starting The Nepotism Debate In Bollywood
कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम

स्टार किड्स पर भी होता है काफी दबाव
अरशद ने नेपोटिज्म की बहस के दूसरे पहलू पर भी बात की। उन्होंने बताया कि स्टार किड्स पर भी अपने माता-पिता की वजह से काफी दबाव रहता है।

अरशद ने कहा, ‘मैं यह भी जानता हूं कि स्टार किड होना आसान नहीं है। उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। आज मैं अपने बच्चे के साथ भी ऐसा होता हुआ देखता हूं।’

उन्होंने समझाया कि दर्शक अक्सर यह उम्मीद करने लगते हैं कि अगर किसी एक्टर का बच्चा है, तो उसमें भी अपने माता-पिता जैसी एक्टिंग की क्षमता जरूर होगी।

Arshad Warsi Credits Kangana Ranaut For Starting The Nepotism Debate In Bollywood
अरशद वारसी - फोटो : इंस्टाग्राम@arshad_warsi

क्या है अरशद की राय

  • अरशद के मुताबिक, यह उम्मीद स्टार किड्स के लिए खुद एक तरह का दबाव बन जाती है।
  • उन्होंने कहा कि स्टार किड्स से बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है और उन पर अपने माता-पिता की पहचान और सफलता को बनाए रखने का दबाव रहता है।
  • अरशद के लिए इंडस्ट्री में कनेक्शन किसी को मौका दिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ कनेक्शन की वजह से कोई सफल एक्टर नहीं बन सकता।
  • मौका मिलने के बाद सफलता हासिल करने के लिए टैलेंट और मेहनत जरूरी है।


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