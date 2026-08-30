अरशद वारसी ने इस एक्ट्रेस को दिया बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस शुरू करने का क्रेडिट, स्टार किड्स पर कही ये बात

एक्ट्रेस कंगना रनौत के नेपोटिज्म पर बयान देने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। जहां कुछ एक्टर्स इस पर बात करने से बचते हैं, वहीं अरशद वारसी ने इस मामले पर खुलकर अपने विचार रखे हैं।

इस एक्टर को दिया बहस शुरू करने का क्रेडिट

फिल्मीग्यान से बातचीत के दौरान अरशद से पूछा गया कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तब क्या एक्टर्स नेपोटिज्म को लेकर परेशान रहते थे?

इस पर अरशद ने कहा, ‘कंगना ने नेपोटिज्म की बात सामने रखी और फिर यह मुद्दा बड़ा हो गया। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। हां, यह है, लेकिन मुझे इससे परेशानी नहीं होती। मेरा दिल कहता है कि आखिर में यह मायने रखता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं और आप कितनी दूर तक जाएंगे।’

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अरशद खुद भी बिना किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखे बॉलीवुड में आए थे। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में एंट्री मिलना और लंबे समय तक करियर चलाना दो अलग-अलग चीजें हैं।

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उनके मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्शन होने से किसी को पहला मौका आसानी से मिल सकता है, लेकिन उसके बाद एक्टर की काबिलियत ही तय करती है कि वह अपने करियर में कितनी आगे तक जाएगा।