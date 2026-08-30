रविवार की छुट्टी में बच्चों संग पटौदी पैलेस पहुंचे सैफ अली खान; निशानेबाजी का अभ्यास करते दिखे इब्राहिम-सारा

बच्चों के साथ पैतृक घर पटौदी पैलेस पहुंचे सैफ

सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान ने आज रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कुछ तस्वीरों की सीरीज पोस्ट की है, जिनमें वे अपने भाई-बहनों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास करते दिख रहे हैं।

बच्चे जिस वक्त निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैफ अली खान उनकी निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरों में सैफ की झलक भी है। यह तस्वीरें एक्टर के पैतृक घर पटौदी पैलेस की लग रही हैं।