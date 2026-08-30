रविवार की छुट्टी में बच्चों संग पटौदी पैलेस पहुंचे सैफ अली खान; निशानेबाजी का अभ्यास करते दिखे इब्राहिम-सारा
Ibrahim Ali Khan Photos: इब्राहिम अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने कुछ फोटोज साझा किए हैं, जिनमें वे निशानेबाजी का अभ्यास करते दिखे हैं।
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'छोटे नवाब' इब्राहिम अली खान रविवार की छुट्टी में निशानेबाजी का अभ्यास करते दिखे। उनके अलावा बहन सारा अली खान और छोटे भाई तैमूर भी नजर आए। इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं।
बच्चों के साथ पैतृक घर पटौदी पैलेस पहुंचे सैफ
सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान ने आज रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कुछ तस्वीरों की सीरीज पोस्ट की है, जिनमें वे अपने भाई-बहनों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास करते दिख रहे हैं।
बच्चे जिस वक्त निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैफ अली खान उनकी निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरों में सैफ की झलक भी है। यह तस्वीरें एक्टर के पैतृक घर पटौदी पैलेस की लग रही हैं।
सारा ने किया इब्राहिम को हैरान?
तस्वीरों में इब्राहिम अली खान और सारा अली खान दोनों भाई-बहन, हाथों में बंदूक थामे निशाना लगा रहे हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर के बड़े बेटे तैमून भी वहां मौजूद हैं। सारा के निशानेबाजी स्किल देख भाई इब्राहिम हैरान रह गए।
बता दें कि सैफ अली खान के अमृता सिंह के साथ दो बच्चे-इब्राहिम और सारा हैं। सैफ और अमृता का साल 2004 में तलाक हो गया था। साल 2012 में उन्होंने करीना कपूर से शादी रचाई। करीना कपूर के साथ सैफ के दो बेटे-तैमूर और जेह अली खान हैं। बीते दिनों पूरे परिवार ने रक्षाबंधन का जश्न साथ में मनाया।