बिग बॉस 20: गुल्लू की टिप्पणी से आम्रपाली दुबे की बहन हुईं नाराज, लगाया बॉडी शेमिंग का आरोप; दी ये सलाह
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 11 Oct 2026 02:42 PM IST
सार
Bigg Boss 20: शो में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे पर गुल्लू ने टिप्पणी की है। इस पर अभिनेत्री की बहन ने नाराजगी
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विस्तार
सलमान खान का टीवी शो 'बिग बॉस 20' इन दिनों चर्चा में है। इसमें आए दिन कुछ ना कुछ विवादित हो रहा है। ताजा मामला आम्रपाली दुबे से जुड़ा है। एक टास्क के दौरान भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे पर गुल्लू की टिप्पणी की वजह विवाद हो गया। इस पर उनके परिवार ने आलोचना की है। प्रतिभागियों के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब गुल्लू ने आम्रपाली और लव गिल को 'मोटू-पतलू' कहा।
गुल्लू की टिप्पणी पर आम्रपाली की बहन आंचल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि नेशनल टेलीविजन पर लड़ाई के दौरान बॉडी शेमिंग का इस्तेमाल करना कितना सही है।
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गुल्लू की टिप्पणी पर आम्रपाली की बहन आंचल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि नेशनल टेलीविजन पर लड़ाई के दौरान बॉडी शेमिंग का इस्तेमाल करना कितना सही है।
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क्या बोलीं आम्रपाली दुबे की बहन?
ताजा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, आंचल ने अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कहने के लिए गुल्लू और माही विज की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के लुक या शरीर की बनावट का मजाक कभी नहीं उड़ाया जाना चाहिए, चाहे झगड़ा ही क्यों न हो। उन्होंने आगे सवाल किया कि ऐसी टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है, जबकि कंटेस्टेंट्स के पास एक-दूसरे का सामना करने के लिए काम और बहस जैसे विकल्प मौजूद हैं।
ताजा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, आंचल ने अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कहने के लिए गुल्लू और माही विज की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के लुक या शरीर की बनावट का मजाक कभी नहीं उड़ाया जाना चाहिए, चाहे झगड़ा ही क्यों न हो। उन्होंने आगे सवाल किया कि ऐसी टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है, जबकि कंटेस्टेंट्स के पास एक-दूसरे का सामना करने के लिए काम और बहस जैसे विकल्प मौजूद हैं।
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आम्रपाली की टीम की प्रतिक्रिया
इस मुद्दे पर आम्रपाली की टीम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इन टिप्पणियों को आम्रपाली और लव के प्रति बॉडी-शेमिंग वाली टिप्पणियां बताया।
इस मुद्दे पर आम्रपाली की टीम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इन टिप्पणियों को आम्रपाली और लव के प्रति बॉडी-शेमिंग वाली टिप्पणियां बताया।
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कौन हैं आम्रपाली दुबे?
- आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री हैं।
- वह अपनी अदाकारी और डांस परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं।
- उनकी बहन ने उनके प्रोफेशनल काम का समर्थन किया है।
- उन्होंने उनके शरीर की बनावट पर की गई किसी भी टिप्पणी पर नाराजगी जताई है।