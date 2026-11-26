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वहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर के बीच अनबन की खबरों के बाद अब को-प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने भी इस मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने साफ किया कि प्रोड्यूसर के बीच मतभेद का फिल्म के सीक्वल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने की योजना पहले से ही थी। विज्ञापन फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत भले ही धीमी की हो, लेकिन बाद में दर्शकों के बीच इसे खूब पसंद किया गया। फिल्म की सफलता के बाद अब यह ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। खास बात यह है कि फिल्म को दो अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

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दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म

'हनुमान अंश' 90 दिनों के थिएट्रिकल रन के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। फिल्म 27 नवंबर को सोनी लिव पर हिंदी में स्ट्रीम होगी, जबकि नेटफ्लिक्स पर 29 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती भाषाओं में रिलीज की जाएगी। नेटफ्लिक्स ने फिल्म की रिलीज की घोषणा करते हुए लिखा, 'आस्था ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसकी भक्ति ने हजारों लोगों को बदल दिया। भगवान हनुमान के भक्त की दिव्य कहानी अब नेटफ्लिक्स पर देखिए।'

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प्रोड्यूसर के बीच विवाद पर बोलीं रागिनी सोना

फिल्म की सफलता के बाद इसके चार प्रोड्यूसर्स अनुप्रिया नगर, विशाल चतुर्वेदी, रागिनी सोना और नम्रता सिंह के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं। इस विवाद ने खास तौर पर तब चर्चा पकड़ी, जब 21 साल की उम्र में फिल्म में निवेश करने वाली अनुप्रिया नगर सुर्खियों में आईं। इसके बाद टीम की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि फिल्म के पीआर, मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप से जुड़े कामों को संभालने के लिए सिर्फ निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और नम्रता सिंह अधिकृत हैं।



अब IFFI 2026 में एक से बातचीत के दौरान रागिनी सोना ने प्रोड्यूसर के बीच मतभेद की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि चार बर्तन साथ होंगे तो खड़केंगे ही। कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं।'

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