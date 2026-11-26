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अभिनेता मुकेश खन्ना समेत कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि सीता को योद्धा के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उनके मुताबिक सीता कभी योद्धा नहीं थीं। अब लेखक अमीश त्रिपाठी ने इस बहस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि सीता को योद्धा के रूप में दिखाने का आधार रामायण का एक प्राचीन संस्करण है। विज्ञापन नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में सीता के किरदार को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। फिल्म में सीता को तलवार चलाते और असुरों से लड़ते दिखाया गया है, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है।

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क्या बोले लेखक अमीश त्रिपाठी

अमीश त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में बताया कि रामायण के कई संस्करण हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में रामायण और महाभारत के अलग-अलग संस्करणों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए लोग इनके कई पहलुओं से अनजान हैं।



अमीश ने कहा, 'एक संस्करण है, जिसे अद्भुत रामायण कहा जाता है और जिसका श्रेय वाल्मीकि को दिया जाता है। उन्होंने तीन संस्करण लिखे- वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। अद्भुत रामायण में बड़े और ज्यादा शक्तिशाली रावण का वध सीता ने किया था। उस संस्करण में सीता एक योद्धा थीं। यह कोई नया संस्करण नहीं है, बल्कि एक प्राचीन संस्करण है।'

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रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता पर भी बोले अमीश

अमीश त्रिपाठी ने रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन महाकाव्यों की मुख्य घटनाओं के घटित होने के पर्याप्त प्रमाण हैं, हालांकि समय के साथ इनमें कुछ अन्य तत्व भी जुड़ सकते हैं।



अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने होमर की 'ओडिसी' और ट्रॉय का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, 'एक समय ऐसा था जब होमर की ओडिसी को पूरी तरह काल्पनिक माना जाता था। उस दौर में यूरोप में चर्च ऐसी कहानियों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 19वीं सदी में ट्रॉय की खोज हुई। ट्रोजन युद्ध की मुख्य घटनाएं हुई थीं, हालांकि इसमें कुछ जादुई और कल्पनात्मक तत्व भी जोड़े गए होंगे।'

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