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विज्ञापन अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' को लेकर चर्चा में हैं। इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। इस बीच खबरें हैं कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इस फिल्म से जुड़ सकते हैं। 'राका' में एक रोल के लिए उन पर विचार किया जा रहा है।

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क्या साउथ सिनेमा में कदम रखेंगे गोविंदा?

मीडिया में चल रही ऐसी खबरें अगर सच होती हैं, तो 'राका' के जरिए गोविंदा साउथ इंडियन सिनेमा में कदम रखेंगे। एटली 'राका' का निर्देशन कर रहे हैं। यह फिल्म पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण को एक साथ ला रही है। अगर गोविंदा इसमें शामिल होते हैं, तो बॉलीवुड से एक और जाना-माना चेहरा इस फिल्म का हिस्सा बन जाएगा।

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अहम हो सकता है कि गोविंदा का रोल

हालांकि 'राका' में गोविंदा की एंट्री के बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी बताया जा रहा है कि कहानी के लिहाज से गोविंदा को एक छोटा लेकिन अहम रोल मिल सकता है। स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद, कहानी के नजरिए से उनका रोल काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

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ये कलाकार हो सकते हैं 'राका' का हिस्सा

माना जा रहा है कि 'राका' में कई अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। खबरों के अनुसार, मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। बताया जा रहा है कि राम्या कृष्णन, योगी बाबू और जिम सर्भ की भी इसमें अहम भूमिकाएं हैं। शुरुआत में इस फिल्म की घोषणा वर्किंग टाइटल #AA22xA6 के तहत की गई थी। बाद में मेकर्स ने इसके आधिकारिक टाइटल 'राका' का खुलासा किया।