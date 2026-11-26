{"_id":"6b07be3ad9b2b7be010a23f1","slug":"aishwarya-rai-bachchan-celebrate-bhabhi-shrima-birthday-photo-with-daughter-aaradhya-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ऐश्वर्या राय बच्चन: बेटी आराध्या संग अभिनेत्री ने मनाया भाभी श्रीमा का जन्मदिन, परिवार के साथ दिए पोज","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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इस खास मौके की तस्वीरें श्रीमा ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिनमें ऐश्वर्या, आराध्या, उनकी नानी और परिवार के अन्य सदस्य एक साथ नजर आ रहे हैं। फैमिली फोटो में आराध्या का लुक भी खास आकर्षण रहा। वहीं, ऐश्वर्या अपने परिवार के साथ कैमरे के सामने पोज देती नजर आईं। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर अपनी फैमिली तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, हाल ही में अभिनेत्री अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ भाभी श्रीमा राय के जन्मदिन सेलिब्रेशन में शामिल हुईं।

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श्रीमा राय ने शेयर कीं बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें

ऐश्वर्या राय की भाभी और उनके भाई आदित्य राय की पत्नी श्रीमा राय ने अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। उनके पोस्ट में मंदिर दर्शन, फूल, खाने-पीने और परिवार के साथ बिताए समय की तस्वीरें शामिल हैं।



श्रीमा ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'मेरे कैमरा रोल में जन्मदिन की यादें… आभार, फूल, एक सरप्राइज मीडिया पोस्ट, थोड़ी मौज-मस्ती, फूलों और बच्चों व सास के संग बिताई देर शाम।'



बता दें कि उनके इस पोस्ट की एक तस्वीर में ऐश्वर्या राय बच्चन, बेटी आराध्या, श्रीमा, परिवार के अन्य सदस्य और बच्चे साथ नजर आए। इस तस्वीर ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि ऐश्वर्या की अपने मायके के परिवार के साथ तस्वीरें अक्सर चर्चा में रहती हैं।

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