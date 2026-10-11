बॉक्स ऑफिस: 450 करोड़ से बस इतनी दूर 'दृश्यम 3' की कमाई, 'हनुमान अंश' ने लगाई छलांग; जानें 'द वन' का कलेक्शन

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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अजय देवगन की अदाकारी वाली फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। वीकएंड पर इसके कलेक्शन में एक बार फिर उछाल आया है। इसकी रिलीज के बाद 'द वन' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। 'हनुमान अंश' की कमाई में भी उछाल आया है। जानिए सभी फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 5 द वन - फोटो : इंस्टाग्राम-@sidmalhotra

3 of 5 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

'हनुमान अंश' ने लगाई छलांग फिल्म 'हनुमान अंश' एक बार फिर कमबैक करती दिख रही है।

बीते दिनों इसकी कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली थी, मगर अब एक बार फिर इसकी कमाई में उछाल आया है।

इस फिल्म को रिलीज हुए 65 दिन हो गए हैं।

इसके बावजूद फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है।

शनिवार को इसने 2.45 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 331.63 करोड़ रुपये हो गया है।

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4 of 5 दृश्यम 3 - फोटो : एक्स

'दृश्यम 3' की बढ़ी कमाई

अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन और प्रकाश राज की अदाकारी वाली फिल्म 'दृश्यम 3' दो अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया हुआ है। फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही है। पहले हफ्ते में इसने 245.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद शुक्रवार को इसने 14.50 करोड़ रुपये कमाए। शनिवार को इसने 26.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसकी कुल कमाई 286.50 करोड़ रुपये हो गई है।

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5 of 5 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला