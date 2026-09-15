दिशा सालियान केस: 'मेरा कोई लेना-देना नहीं'; एफआईआर में नाम आने पर सूरज पंचोली का पोस्ट; सफाई में क्या बोले?

कहा- पुलिस पहले ही कर चुकी पूछताछ

सूरज का कहना है कि मामले में पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने कहा, 'इस मामले में, सीबीआई/पुलिस पहले ही मुझसे पूछताछ कर चुकी है और इन एजेंसियों ने लगभग 4-5 साल पहले मेरा बयान दर्ज किया था'।



बोले- 'गहन जांच का समर्थक हूं, लेकिन...'

सूरज के मुताबिक, 'मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है कि उन्हें मुझसे दोबारा पूछताछ करने या मुझसे और जानकारी लेने की जरूरत है, तो मैं पूरी तरह से सहयोग करने और किसी भी जांच के लिए उपलब्ध रहने को तैयार हूं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि ऐसी किसी भी चीज में मेरा नाम घसीटने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। मैं दिशा सालियान की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़े मामले की गहन जांच का सपोर्ट करता हूं। साथ ही, मेरा यह भी मानना है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर फैलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण प्रचार और झूठी बातों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी की मौत बिना सबूत के किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का कारण कभी नहीं बननी चाहिए'।