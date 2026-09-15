समीर अंजान: क्यों ‘धुरंधर’ पर फूटा गीतकार का गुस्सा? फिल्म इंडस्ट्री के नए संगीतकारों पर बोली यह बड़ी बात

मशहूर गीतकार समीर अंजान ने आदित्य धर की ‘धुरंधर की कड़ी अलोचना की है। इस दौरान समीर ने फिल्म इंडस्ट्री में संगीत की मौजूदा हालात पर भी काफी कुछ कहा। जानें क्या बोले समीर…

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पुराने गानों पर क्या बोले समीर

दिग्गज गीतकार समीर अंजान ने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है। उन्होंने हाल ही में ‘धुरंधर’ में उपयोग किये गए पुराने गानों की काफी आलोचना की। कोमल नहाटा से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘जो चीज अच्छी होती है, वही लंबे समय तक चलती है। इसलिए 100 साल बाद भी पुराने गाने सुनने वाले ढूंढ ही लेंगे। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में सिर्फ युवा लोगों को ही काम पर रखा है। मैंने पूछा, 'अच्छी बात है, कब से रखा है आपने?' उन्होंने जवाब दिया, '5-6 साल से'। एक समय था जब आपकी कंपनी हर साल 10 सुपरहिट एल्बम देती थी। लेकिन पिछले 5-6 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर आपने किन लोगों को काम पर रखा है?'