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समीर अंजान: क्यों ‘धुरंधर’ पर फूटा गीतकार का गुस्सा? फिल्म इंडस्ट्री के नए संगीतकारों पर बोली यह बड़ी बात

Tue, 15 Sep 2026 11:34 AM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Tue, 15 Sep 2026 11:34 AM IST
सार

Sameer Anjaan On Dhurandhar: गीतकार समीर अंजान ने फिल्म इंडस्ट्री के संगीत में बदलते हालात पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने पुराने गानों को बैकग्राउंड में उपयोग करने के लिए ‘धुरंधर’ पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जानें क्या बोले समीर….

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Sameer Anjaan has criticised ranveer singh Dhurandhar for using old songs
समीर अंजान, रणवीर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मशहूर गीतकार समीर अंजान ने आदित्य धर की ‘धुरंधर की कड़ी अलोचना की है। इस दौरान समीर ने फिल्म इंडस्ट्री में संगीत की मौजूदा हालात पर भी काफी कुछ कहा। जानें क्या बोले समीर…

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पुराने गानों पर क्या बोले समीर
दिग्गज गीतकार समीर अंजान ने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है। उन्होंने हाल ही में ‘धुरंधर’ में उपयोग किये गए पुराने गानों की काफी आलोचना की। कोमल नहाटा से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘जो चीज अच्छी होती है, वही लंबे समय तक चलती है।  इसलिए 100 साल बाद भी पुराने गाने सुनने वाले ढूंढ ही लेंगे। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में सिर्फ युवा लोगों को ही काम पर रखा है। मैंने पूछा, 'अच्छी बात है, कब से रखा है आपने?' उन्होंने जवाब दिया, '5-6 साल से'। एक समय था जब आपकी कंपनी हर साल 10 सुपरहिट एल्बम देती थी। लेकिन पिछले 5-6 साल में ऐसा नहीं हुआ है।  तो फिर आपने किन लोगों को काम पर रखा है?'

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Sameer Anjaan has criticised ranveer singh Dhurandhar for using old songs
समीर अंजान - फोटो : सोशल मीडिया

नए और पुराने टैलेंट का हो मिश्रण 

समीर अंजान ने आगे अपनी बातचीत में आगे कहा, ‘मैं यह नहीं कह रहा कि युवा लोग टैलेंटेड नहीं हैं। लेकिन जब पुराने और नए लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह फायदेमंद हो सकता है। मैंने 'फालतू’' में सचिन-जिगर के साथ काम किया और 'आल्टू जलालतू' और 'चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है' जैसे गाने लिखे।इन गानों से मैंने साबित किया कि मैं युवा लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता हूं और ऐसे युवा-जोश वाले गाने बना सकता हूं।

Sameer Anjaan has criticised ranveer singh Dhurandhar for using old songs
धुरंधर - फोटो : एक्स

धुरंधर पर दी कड़ी प्रतिक्रिया 
रणवीर सिंह की धुरंधर पर समीर ने कहा, 'यही कारण है कि संगीता का फिल्म इंडस्ट्री में यह हाल हुआ है। ऊपर से धुरंधर ने और सत्यानाश किया। उन्हें संगीत को उठाकर बैकग्राउंड में डाल दिया। अजय देवगन की चौहान का टीजर देखें। 'जुम्मा चुम्मा' बैकग्राउंड में बजता है जबकि सारा एक्शन स्क्रीन पर होता है। उन्होंने 'धुरंधर द रिवेंज' में मेरे गाने 'हम प्यार करने वाले, दुनिया से ना डर ने वाले' को दोबारा बनाया। लेकिन स्क्रीन पर, गोलियां चल रही हैं भाई? अब यह मेरे पिता का उद्योग नहीं है कि मैं ऐसी प्रथाओं को रोक सकता हूं।'

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अरिजीत सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम

अरिजीत के इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई
अपने इंटरव्यू में आगे समीर अंजान ने अरिजीत सिंह के इंडस्ट्री छोड़ने पर कहा, ‘इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अरिजीत सिंह परेशान हो गए और इंडस्ट्री छोड़ दी। उनके लिए काम एक जैसा हो गया था; ज्यादातर गानों का साउंड एक जैसा ही होता है। उन्हें वैरायटी नहीं मिल रही थी। उस जमाने में उदित नारायण और दूसरे गायकों को अलग-अलग तरह के गाने मिलते थे।’

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