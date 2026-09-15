गोविंदा: देर रात बप्पा के दर्शन करने घर पहुंचे अभिनेता, फैंस को दी सलाह; फैमिली फोटो में नजर नहीं आईं सुनीता

अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने हर साल की तरह इस साल भी गणपति जी का स्वागत अपने घर में किया। इस दौरान उनकी बेटी टीना और बेटा यशवर्धन भी मौजूद थे। मगर गोविंदा देर रात बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा।

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गणपति दर्शन के बाद क्या बोले गोविंदा

सुनीता अहूजा और बच्चों के गणपति स्थापना के बाद गोविंदा देर रात बप्पा के दर्शन करने घर पहुंचे। तब पत्नी सुनीता तो मौजूद नहीं थीं। मगर अभिनेता के बच्चे टीना अहूजा और यशवर्धन वहीं थे। इस दौरान गोविंदा काफी खुश लगे। इस दौरान एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘इस शुभ अवसर पर प्रार्थना करता हूं कि किसी प्रकार का कलेश बाधा ना आए। रिद्धि सिद्धि मिले। ये प्रथा मेरे घर में मम्मी के आशीर्वाद से शुरू हुई थी। कई साल मैंने किया लेकिन अब यश कर रहे हैं और यश के लिए प्रार्थना है कि शुभता प्रदान करें। टीना के लिए बहुत ही अच्छा दूल्हा मिल जाए। रिद्धि सिद्धी की कृपा परिवार को मिल जाए।