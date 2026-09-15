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गोविंदा: देर रात बप्पा के दर्शन करने घर पहुंचे अभिनेता, फैंस को दी सलाह; फैमिली फोटो में नजर नहीं आईं सुनीता

Tue, 15 Sep 2026 12:08 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Tue, 15 Sep 2026 12:08 PM IST
सार

  Govinda Arrival For Ganpati: गोविंदा देर रात गणपति पर घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में अपने घर की परंपरा के बारे में बताया। साथ ही बेटे यशवर्धन और बेटी टीना के लिए खास प्रार्थना भी की। बाद में अभिनेता ने फैंस को  खास सलाह दी। जानें क्या बोले गोविंदा....

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गणपति पूजा के दौरान गोविंदा - फोटो : एएनआई

विस्तार
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अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने हर साल की तरह इस साल भी गणपति जी का स्वागत अपने घर में किया। इस दौरान उनकी बेटी टीना और बेटा यशवर्धन भी मौजूद थे। मगर गोविंदा देर रात बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा। 

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गणपति दर्शन के बाद क्या बोले गोविंदा 
सुनीता अहूजा और बच्चों के गणपति स्थापना के बाद गोविंदा देर रात बप्पा के दर्शन करने घर पहुंचे। तब पत्नी सुनीता तो मौजूद नहीं थीं। मगर अभिनेता के बच्चे टीना अहूजा और यशवर्धन वहीं थे। इस दौरान गोविंदा काफी खुश लगे। इस दौरान एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘इस शुभ अवसर पर प्रार्थना करता हूं कि किसी प्रकार का कलेश बाधा ना आए। रिद्धि सिद्धि मिले। ये प्रथा मेरे घर में मम्मी के आशीर्वाद से शुरू हुई थी। कई साल मैंने किया लेकिन अब यश कर रहे हैं और यश के लिए प्रार्थना है कि शुभता प्रदान करें। टीना के लिए बहुत ही अच्छा दूल्हा मिल जाए। रिद्धि सिद्धी की कृपा परिवार को  मिल जाए।

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गणपति पूजा के दौरान गोविंदा - फोटो : सोशल मीडिया

फैंस को विशेष सलाह 
अपनी बातचीत में गोविंदा ने कहा, ‘ये प्रथम पूजन के देवता है और ये कृपा देवताओं पर तब हुई जब मां-बाप का शुभ आशीर्वाद लिया।  गणपति जी ने माता-पिता की प्रार्थना की और प्रथम देवत हुए।  यहां से प्रेरणा लें,  इस पूजन के महत्व के साथ समाज के साथ जुड़ें। सबसे मिलें, प्रार्थना करें, सब आगे निकलें।'

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सुनीता आहूजा - फोटो : सोशल मीडिया

गोविंदा पर क्या बोलीं सुनीता
अभिनेता गोविंदा गणपति स्थापना पर परिवारे के साथ मौजूद नहीं थे। इस पर सुनीता ने पहले ही उनके देर से आने की खबर दे दी थी। उन्होंने कहा, ‘गोविंदा अमेरिका गए हुए हैं और वो रात को आएंगे। अगर थक गए होंगे तो आज दर्शन नहीं करने आएंगे फिर वो कल आएंगे दर्शन करेंगे। ये उन्हीं का घर है तो उनको तो आना ही है।'
 

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