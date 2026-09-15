फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Indias Got Latent 2 Kartika Opens Up Her Cancer Diagnosis Samay Snatch Mic From Deepak Kalal Take Dig Neet Pap

लेटेंट 2: प्रतिभागी के कैंसर की बात सुनकर समय ने क्यों छीना दीपक कलाल का माइक? नीट पेपर लीक पर भी कसा तंज

Tue, 15 Sep 2026 11:48 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:48 AM IST
सार

Indias Got Latent 2: समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल, इसके हालिया एपिसोड में कार्तिका जलानी ने अपनी कैंसर जर्नी के बारे में बताया। वहीं, समय रैना ने नीट पेपर लीक पर भी तंज कसा। आइए जानते हैं कि कॉमेडियन ने क्या कहा।

विज्ञापन
Indias Got Latent 2 Kartika Opens Up Her Cancer Diagnosis Samay Snatch Mic From Deepak Kalal Take Dig Neet Pap
समय रैना - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का लेटेस्ट बोनस एपिसोड चर्चा में बना हुआ है। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल, शो में कंटेस्टेंट कार्तिका जलानी आईं और उन्होंने अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में स्टेज पर खुलकर बात की। 
विज्ञापन


जब कार्तिका अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बात कर रही थी, तो समय रैना ने भी नीट पेपर लीक मामले पर तंज कसा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पैनलिस्ट दीपक कलाल का माइक भी छीन लिया।
विज्ञापन

Indias Got Latent 2 Kartika Opens Up Her Cancer Diagnosis Samay Snatch Mic From Deepak Kalal Take Dig Neet Pap
समय रैना - फोटो : सोशल मीडिया
पैनलिस्ट में शामिल थे कौन लोग?
समय रैना द्वारा होस्ट किए गए इस एपिसोड में दीपक कलाल, रवि गुप्ता, अगुल स्टेनली और बलराज घई भी शामिल थे। फिर कार्तिका की परफॉर्मेंस के बाद समय ने उनका फॉर्म पढ़ना शुरू किया। कंटेस्टेंट के फॉर्म पर एक लाइन लिखी थी, 'मेरे बाल ही मेरी पूरी पर्सनैलिटी हैं।'

जब समय ने इसके बारे में कार्तिका से पूछा, तो कंटेस्टेंट ने बताया कि पहले उनके बाल लंबे थे, लेकिन अब वह छोटे बाल रखती हैं। समय ने आगे पूछा, 'अगर आपको बुरा न लगे, तो ऐसा क्या हुआ था?' कार्तिका ने जवाब दिया, 'मुझे कैंसर का पता चला।'

Indias Got Latent 2 Kartika Opens Up Her Cancer Diagnosis Samay Snatch Mic From Deepak Kalal Take Dig Neet Pap
कार्तिका - फोटो : सोशल मीडिया
समय ने क्यों छीना दीपक से माइक?
कार्तिका की बात सुनकर समय ने कहा, 'ओह नो!' इसके बाद उन्होंने दीपक कलाल से माइक छीन लिया। सीन देख कर ऐसा लगा कि समय को अंदाजा था कि दीपक, कार्तिका के कैंसर पर कोई अनुचित मजाक कर सकते हैं।

कार्तिका को कैसे पता चला कैंसर
कंटेस्टेंट ने बताया कि उन्हें पहली बार शरीर में एक छोटी सी गांठ महसूस हुई थी, जिसमें कोई दर्द नहीं था। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अगले ही दिन डॉक्टर से मिलने का फैसला किया।

कंटेस्टेंट ने बताया, 'तो मुझे एक छोटी सी गांठ हुई थी, वह बिल्कुल भी दर्द नहीं करती थी। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं अगले दिन डॉक्टर के पास चली गई।' कार्तिका के मुताबिक, डॉक्टर ने शुरुआत में उनकी चिंता को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि कुछ नहीं है, जाओ घर, कुछ नहीं है। 

इसके बाद कार्तिका ने सीधे डॉक्टर से पूछा कि क्या यह गांठ कैंसर हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने उनकी उम्र को देखते हुए उनकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया।
विज्ञापन

Indias Got Latent 2 Kartika Opens Up Her Cancer Diagnosis Samay Snatch Mic From Deepak Kalal Take Dig Neet Pap
समय रैना - फोटो : सोशल मीडिया
समय ने नीट पेपर लीक पर कसा तंज
इसके बाद समय रैना ने अपने खास डार्क ह्यूमर अंदाज में नीट पेपर लीक विवाद से जोड़ते हुए तंज कसा। कैमरे की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, 'इसलिए बोलते हैं दोस्तों, नीट के पेपर लीक मत होने दो यार।'
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed