{"_id":"6aa8e04214216264fe0bb71a","slug":"indias-got-latent-2-kartika-opens-up-her-cancer-diagnosis-samay-snatch-mic-from-deepak-kalal-take-dig-neet-pap-2026-09-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लेटेंट 2: प्रतिभागी के कैंसर की बात सुनकर समय ने क्यों छीना दीपक कलाल का माइक? नीट पेपर लीक पर भी कसा तंज","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



जब कार्तिका अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बात कर रही थी, तो समय रैना ने भी नीट पेपर लीक मामले पर तंज कसा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पैनलिस्ट दीपक कलाल का माइक भी छीन लिया। विज्ञापन 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का लेटेस्ट बोनस एपिसोड चर्चा में बना हुआ है। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल, शो में कंटेस्टेंट कार्तिका जलानी आईं और उन्होंने अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में स्टेज पर खुलकर बात की।

पैनलिस्ट में शामिल थे कौन लोग?

समय रैना द्वारा होस्ट किए गए इस एपिसोड में दीपक कलाल, रवि गुप्ता, अगुल स्टेनली और बलराज घई भी शामिल थे। फिर कार्तिका की परफॉर्मेंस के बाद समय ने उनका फॉर्म पढ़ना शुरू किया। कंटेस्टेंट के फॉर्म पर एक लाइन लिखी थी, 'मेरे बाल ही मेरी पूरी पर्सनैलिटी हैं।'



जब समय ने इसके बारे में कार्तिका से पूछा, तो कंटेस्टेंट ने बताया कि पहले उनके बाल लंबे थे, लेकिन अब वह छोटे बाल रखती हैं। समय ने आगे पूछा, 'अगर आपको बुरा न लगे, तो ऐसा क्या हुआ था?' कार्तिका ने जवाब दिया, 'मुझे कैंसर का पता चला।'

समय ने क्यों छीना दीपक से माइक?

कार्तिका की बात सुनकर समय ने कहा, 'ओह नो!' इसके बाद उन्होंने दीपक कलाल से माइक छीन लिया। सीन देख कर ऐसा लगा कि समय को अंदाजा था कि दीपक, कार्तिका के कैंसर पर कोई अनुचित मजाक कर सकते हैं।



कार्तिका को कैसे पता चला कैंसर

कंटेस्टेंट ने बताया कि उन्हें पहली बार शरीर में एक छोटी सी गांठ महसूस हुई थी, जिसमें कोई दर्द नहीं था। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अगले ही दिन डॉक्टर से मिलने का फैसला किया।



कंटेस्टेंट ने बताया, 'तो मुझे एक छोटी सी गांठ हुई थी, वह बिल्कुल भी दर्द नहीं करती थी। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं अगले दिन डॉक्टर के पास चली गई।' कार्तिका के मुताबिक, डॉक्टर ने शुरुआत में उनकी चिंता को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि कुछ नहीं है, जाओ घर, कुछ नहीं है।



इसके बाद कार्तिका ने सीधे डॉक्टर से पूछा कि क्या यह गांठ कैंसर हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने उनकी उम्र को देखते हुए उनकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया।

विज्ञापन