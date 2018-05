(Like if you love the look, comment if you don't) Who : #KareenaKapoorKhan Where : #SonamKapoor - Anand Ahuja Wedding Reception Wearing : @manishmalhotra05 • Stylist : @TanGhavri #Bollywood #Fashion #Style #Beauty #Glam #IndianFashion #CelebStyle #CelebFashion #BollywoodFashion #BollywoodActress #InstaCeleb #InstaFashion #InstaUpdate #InstaFollow #InstaLike #Ootn #ootd #Outfit #SonamKiShaadi #EverydayPhenomenal #ManishMalhotra

A post shared by BollyStyleFile (@eattweetblog) on May 8, 2018 at 9:37am PDT