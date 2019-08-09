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मलाइका की तारीफ कर रहा था ये एक्टर, अर्जुन ने कहा- 'पीछे वाली के साथ फ्लर्ट कर ना'

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 09 Aug 2019 03:53 PM IST
malaika arora
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malaika arora - फोटो : social media
अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भारतीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए मेलबर्न गए हैं । गुरुवार को हुए इस समारोह में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर ने साथ में ग्रैंड एंट्री की । फैंस ने ढोल बजाकर दोनों का स्वागत किया । इस दौरान अर्जुन ब्लैक सूट में थे । वहीं मलाइका रेड गाउन में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं ।
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arjun kapoor malaika arora karan tacker indian film festival of melbourne iffm 2019 melbourne अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा करन टैकर
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malaika arora
malaika arora - फोटो : social media
malaika arora
malaika arora - फोटो : social media
arjun kapoor
arjun kapoor - फोटो : social media
malaika arora, arjun kapoor
malaika arora, arjun kapoor - फोटो : social media
arjun kapoor malaika arora
arjun kapoor malaika arora - फोटो : social media
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