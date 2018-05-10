बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना को पहले भी कई बार रेट्रो अंदाज में देखा गया है। मगर कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए फैशन डिजाइनर सब्यासाची द्वारा तैयार की गई साड़ी में कंगना को देखकर आपको मोहम्मद रफी का गाना 'बदन पे सितारे लपेटे हुए...' की याद आ जाएगी।
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