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रक्षाबंधन 2026: कंगना ने मनाया रक्षाबंधन, भाई से कही यह बात; संजय दत्त-रणबीर की बहनों ने साझा की पुरानी तस्वीर

Fri, 28 Aug 2026 10:41 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 28 Aug 2026 10:41 AM IST
सार

Celebs Celebrate Raksha Bandhan: बॉलीवुड के सेलेब्स रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। कई सेलेब्स ने इसकी झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। आइए डालते हैं एक नजर

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Kangana Ranaut and other celebs celebrate Raksha Bandhan on festive see their photos
सेलेब्स ने मनाया रक्षाबंधन - फोटो : अमर उजाला
पूरे देश में धूम-धाम के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने तरीके से इस त्योहार को मना रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने एक बेहतरीन पोस्ट लिखी है।
Kangana Ranaut and other celebs celebrate Raksha Bandhan on festive see their photos
अपने भाई और भाभी के साथ कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut
कंगना की पोस्ट में क्या है?
कंगना ने अपने भाई को राखी बांधते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा...
  • मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये प्रेम का बंधन है, जो मैंने तुम्हारे हाथ पर बांधा है, ये सदा तुम्हारी रक्षा करो। 
  • तुम हमारे माता पिता की सेवा करो। कुल की गरिमा बढ़ाओ। 
  • पत्नी का सदा कल्याण करो। संतान की हमेशा रक्षा करो और सदा जीवन से संतुष्ट रहो। 
  • मेरे प्यारे भाई मैं सदा तुम्हें स्वस्थ और समृद्ध देखूं। 
  • मेरे लिए तुम मेरे माता पिता की छवि हो तुम्हारा प्रेम और संरक्षण मुझे सदा मिले। 
  • सब भाईयों को इस अति प्रिय पर्व की बहुत शुभ कामनाएं। 
  • रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकमनाएं।
Kangana Ranaut and other celebs celebrate Raksha Bandhan on festive see their photos
रिद्धिमा ने मनाया रक्षाबंधन - फोटो : इंस्टाग्राम@riddhimakapoorsahniofficial
रिद्धिमा ने साझा की पुरानी तस्वीर
अभिनेता रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने अलग अंदाज में रक्षाबंधन मनाया है। उन्होंने रणबीर कपूर के साथ बचपन की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'रक्षाबंधन की बधाई। मैं तुमसे प्यार करती हूं।'
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Kangana Ranaut and other celebs celebrate Raksha Bandhan on festive see their photos
प्रिया दत्त, संजय दत्त - फोटो : इंस्टाग्राम@priyadutt
प्रिया ने संजू को दी बधाई
संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने संजय दत्त के साथ रक्षाबंधन मनाया है। उन्होंने अभिनेता के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा 'बचपन की यादों से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव तक, कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं। वो प्यार, हंसी-मजाक, नोक-झोंक, ढेर सारी बातें, बिना कहे एक-दूसरे को समझ लेना। यह सुकून की जिंदगी हमें चाहे कहीं भी ले जाए, हम हमेशा एक-दूसरे के साथ रहेंगे।'
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भाई के साथ सेलिना - फोटो : इंस्टाग्राम@celinajaitlyofficial
सेलिना ने भाई को याद किया
अभिनेत्री सेलिना जेटली ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई को याद किया है। उन्होंने उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री भावुक हो गई हैं। उन्होंने लिखा '2024 के बाद से मैंने न तो उनकी आवाज सुनी है, न उन्हें देखा है और न ही उनसे मिली हूं।'
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