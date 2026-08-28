रक्षाबंधन 2026: कंगना ने मनाया रक्षाबंधन, भाई से कही यह बात; संजय दत्त-रणबीर की बहनों ने साझा की पुरानी तस्वीर

1 of 5 सेलेब्स ने मनाया रक्षाबंधन - फोटो : अमर उजाला

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पूरे देश में धूम-धाम के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने तरीके से इस त्योहार को मना रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने एक बेहतरीन पोस्ट लिखी है।

2 of 5 अपने भाई और भाभी के साथ कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut

कंगना की पोस्ट में क्या है?

कंगना ने अपने भाई को राखी बांधते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा... मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये प्रेम का बंधन है, जो मैंने तुम्हारे हाथ पर बांधा है, ये सदा तुम्हारी रक्षा करो।

तुम हमारे माता पिता की सेवा करो। कुल की गरिमा बढ़ाओ।

पत्नी का सदा कल्याण करो। संतान की हमेशा रक्षा करो और सदा जीवन से संतुष्ट रहो।

मेरे प्यारे भाई मैं सदा तुम्हें स्वस्थ और समृद्ध देखूं।

मेरे लिए तुम मेरे माता पिता की छवि हो तुम्हारा प्रेम और संरक्षण मुझे सदा मिले।

सब भाईयों को इस अति प्रिय पर्व की बहुत शुभ कामनाएं।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकमनाएं। कंगना ने अपने भाई को राखी बांधते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा...

3 of 5 रिद्धिमा ने मनाया रक्षाबंधन - फोटो : इंस्टाग्राम@riddhimakapoorsahniofficial

रिद्धिमा ने साझा की पुरानी तस्वीर

अभिनेता रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने अलग अंदाज में रक्षाबंधन मनाया है। उन्होंने रणबीर कपूर के साथ बचपन की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'रक्षाबंधन की बधाई। मैं तुमसे प्यार करती हूं।'

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4 of 5 प्रिया दत्त, संजय दत्त - फोटो : इंस्टाग्राम@priyadutt

प्रिया ने संजू को दी बधाई

संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने संजय दत्त के साथ रक्षाबंधन मनाया है। उन्होंने अभिनेता के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा 'बचपन की यादों से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव तक, कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं। वो प्यार, हंसी-मजाक, नोक-झोंक, ढेर सारी बातें, बिना कहे एक-दूसरे को समझ लेना। यह सुकून की जिंदगी हमें चाहे कहीं भी ले जाए, हम हमेशा एक-दूसरे के साथ रहेंगे।'

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5 of 5 भाई के साथ सेलिना - फोटो : इंस्टाग्राम@celinajaitlyofficial