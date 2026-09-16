अमांडा सेफ्राइड-थॉमस सदोस्की: शादी के नौ साल बाद अलग हुईं राहें; अलगाव पर दोनों सितारों ने क्या कहा?

2015 में मुलाकात और 2017 में शादी

40 वर्षीय सेफ्रिड और 50 साल के थॉमस की मुलाकात पहली बार साल 2015 में 'द वे वी गेट बाय' के ऑफ-ब्रॉडवे प्रोडक्शन में साथ काम करते हुए हुई थी। उसी साल बाद में वे 'द लास्ट वर्ड' के सेट पर फिर से मिले, जहां उन्होंने प्रेमी-प्रेमिका का किरदार निभाया था। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री जल्द ही असल जिंदगी के रिश्ते में बदल गई।

मार्च 2016 में 'पीपल' ने पुष्टि की कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। उसी साल बाद में उनकी सगाई हुई। फिर, मार्च 2017 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली।