अमांडा सेफ्राइड-थॉमस सदोस्की: शादी के नौ साल बाद अलग हुईं राहें; अलगाव पर दोनों सितारों ने क्या कहा?
Amanda Seyfried-Thomas Sadoski: हॉलीवुड के चर्चित सितारों अमांडा सेफ्राइड और थॉमस सदोस्की ने साल 2017 में शादी की थी। मगर, इनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई है। दोनों ने अलग होने का एलान किया है।
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हॉलीवुड के चर्चित एक्टर थॉमस सदोस्की और अभिनेत्री अमांडा सेफ्राइड अलग हो गए हैं। इस जोड़ी ने शादी के नौ साल बाद एक-दूजे से अलग होने का एलान किया है। 'पीपल' (PEOPLE) को दिए एक साझा बयान में इन सितारों ने अपने अलग होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वे कुछ वक्त से अलग रह रहे हैं। यह फैसला आखिरकार उनके परिवार के लिए सही रहा है।
बोले- 'हमेशा एक-दूजे के साथ'
सेफ्राइड और थॉमस ने अपने बयान में कहा, 'हम कुछ समय से अलग रह रहे हैं और यह हमारे और हमारे परिवार के लिए सही फैसला साबित हुआ है। हम हमेशा एक-दूसरे के साथ हैं। यह अच्छी बात है'।
2015 में मुलाकात और 2017 में शादी
40 वर्षीय सेफ्रिड और 50 साल के थॉमस की मुलाकात पहली बार साल 2015 में 'द वे वी गेट बाय' के ऑफ-ब्रॉडवे प्रोडक्शन में साथ काम करते हुए हुई थी। उसी साल बाद में वे 'द लास्ट वर्ड' के सेट पर फिर से मिले, जहां उन्होंने प्रेमी-प्रेमिका का किरदार निभाया था। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री जल्द ही असल जिंदगी के रिश्ते में बदल गई।
मार्च 2016 में 'पीपल' ने पुष्टि की कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। उसी साल बाद में उनकी सगाई हुई। फिर, मार्च 2017 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली।