मंदाकिनी: क्या दाउद के न्यौते पर दुबई गई थीं अभिनेत्री? शारजाह स्टेडियम की विवादित तस्वीर पर तोड़ी चुप्पी

क्यों नहीं मिला कई सारी फिल्मों का पेमेंट?

उन्होंने आगे बताया कि वे कभी-कभी बिना फीस लिए फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो जाती थीं। खासकर तब जब फिल्म निर्माता या साथी कलाकार कुछ दिनों के लिए उनसे मदद मांगते थे। जब मंदाकिनी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी मुफ्त में काम किया है, तो उन्होंने कहा, 'वे मुझसे 15 दिन काम करने के लिए कहते थे और मैं कहती थी, 'ठीक है, कोई बात नहीं'।

हालांकि, मंदाकिनी ने बताया कि उन्हें ज्यादातर काम के लिए पैसे तो मिले, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जिनके लिए उन्हें कभी कोई पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा, 'मुझे आखिर में पैसे मिल जाते थे, लेकिन 16-17 फिल्में ऐसी थीं जिनके लिए मुझे कभी पेमेंट नहीं मिला'। ऐसी स्थिति कैसे बनी? इस बारे में बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि कुछ फिल्में अधूरी रह गईं या रिलीज नहीं हुईं, जबकि कुछ मामलों में आखिरी पेमेंट कभी नहीं मिला'।