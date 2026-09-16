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Shilpa Shetty, Sachin Tendulkar, Ambani Family ने धूमधाम से किया गणपति विसर्जन | Govinda|Salman Khan
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:20 PM IST
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गणेश चतुर्थी के बाद अब मुंबई में गणपति बप्पा को विदाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम लोगों के साथ बॉलीवुड सितारे भी पूरे भक्ति भाव के साथ बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, अभिनेता गोविंदा और अंबानी परिवार समेत कई सितारे गणपति विसर्जन करते नजर आए।
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