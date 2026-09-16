{"_id":"6aaa4a2b2104eec220068c0a","slug":"shilpa-shetty-sachin-tendulkar-and-the-ambani-family-celebrated-the-ganpati-visarjan-with-great-fanfare-go-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Shilpa Shetty, Sachin Tendulkar, Ambani Family ने धूमधाम से किया गणपति विसर्जन | Govinda|Salman Khan","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

गणेश चतुर्थी के बाद अब मुंबई में गणपति बप्पा को विदाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम लोगों के साथ बॉलीवुड सितारे भी पूरे भक्ति भाव के साथ बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, अभिनेता गोविंदा और अंबानी परिवार समेत कई सितारे गणपति विसर्जन करते नजर आए।



... और पढ़ें