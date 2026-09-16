राम तेरी गंगा मैली: कैसे शूट हुआ था झरने वाला सीन? अभिनेत्री मंदाकिनी का खुलासा; राज कपूर ने दी थी ये सलाह

'शूटिंग में पूरी तरह डूब गई थी'

मंदाकिनी ने यह भी माना कि वह राज कपूर की फिल्म बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह डूबी हुई थीं और राज कपूर के साथ काम करते हुए मंत्रमुग्ध हो गई थीं।

जब मंदाकिनी से पूछा गया कि क्या उन्हें शूटिंग के दौरान 'हिप्नोटाइज्ड' (सम्मोहित) जैसा महसूस हुआ? इस पर उन्होंने कहा, 'हां... जैसे कोई एहसास ही नहीं है। जैसे वे कह रहे हैं कि यहां देखो, यह करना है... हां जी। ऐसा लग रहा था जैसे आप बस बह रहे हों'।

बाद में जिन दूसरे फिल्ममेकर्स के साथ उन्होंने काम किया, उनके मुकाबले राज कपूर के काम करने के तरीके की तुलना करते हुए मंदाकिनी ने कहा कि उन डायरेक्टर्स में फर्क होता है, जो फिल्म बनाना चाहते हैं और जो सिर्फ फिल्म पूरी करना चाहते हैं।



बेहद ख्याल रखते थे राज कपूर

'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म की शूटिंग के दौरान के अपने अनुभव को याद करते हुए मंदाकिनी ने बताया कि राज कपूर एक युवा और नई कलाकार के तौर पर उनका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने कहा कि वे आउटडोर शूट के लिए अपने पिता और बहन के साथ जाती थीं। राज कपूर उनकी सुरक्षा और आराम का पूरा ध्यान रखते थे।