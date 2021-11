इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड: नामांकित होने पर प्रियंका चोपड़ा ने दी वीर दास को बधाई, इंस्टा स्टोरी पर शेयर की पदक की फोटो

इससे पहले वीर दास ने भी मंगलवार को उन्होंने अपने नॉमिनेशन मेडल और सलाद की प्लेट की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा,"मुझे इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में बेस्ट कॉमेडी के लिए नॉमिनेट किया गया था। कॉल माई एजेंट, एक खूबसूरत शो जिसे मैं प्यार करता हूं, ने यह पुरस्कार जीता। हालांकि, मुझे यह पदक मिला और मैंने यह शानदार सलाद खाया। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। एमी अवॉर्ड को बहुत-बहुत धन्यवाद।"





I was nominated for best comedy at the International Emmy Awards, for jokes. Call My Agent, a beautiful show I love won. But I got this medal, and ate this fantastic salad. It was an honour to represent my country. Thanks so much to the @iemmys pic.twitter.com/BUmOpjzUjr