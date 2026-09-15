गणेश विसर्जन: नाचते-झूमते शिल्पा ने दी बप्पा को विदाई, गोविंदा ने भी बेटे संग किया गणपति विसर्जन; देखें वीडियो

वहीं, अभिनेता गोविंदा भी अपने बेटे के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने पहुंचे। सामने आए वीडियो में गोविंदा हाथ जोड़कर बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। उनके बेटे भी गणपति की मूर्ति को लेकर विसर्जन के लिए जाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे भी लगाए।हर साल की तरह इस बार भी गणपति उत्सव में बॉलीवुड सितारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अब बप्पा को विदाई देते हुए सितारों के ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच रहे हैं।