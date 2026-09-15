वायरल तस्वीरें: सलमान के घर पहुंचें भुवन बाम, भाईजान को दिखाई 'द रिवोल्यूशनरीज' की झलक; उत्साहित हुए फैंस

सलमान की पोस्ट के बाद भुवन बाम ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने सलमान के घर गैलेक्सी में बिताए इस खास समय की झलक दिखाई और सीरीज देखने के लिए एक्टर का शुक्रिया अदा किया।भुवन ने लिखा, 'रिवोल्यूशनरीज दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं। सलमान खान के घर पर उनके साथ शो देखा। हमारे कैप्टन निखिल आडवाणी का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मुझ पर भरोसा किया और 'द रिवोल्यूशनरीज' को गैलेक्सी तक लेकर आए। सच में।'