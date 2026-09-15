बॉक्स ऑफिस: 40 दिन बाद भी टॉप पर 'हनुमान अंश', जानें 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हैवान' के मंगलवार का कलेक्शन

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



इन दिनों 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' की हालत बदतर हो गई है। जानिए इन फिल्मों ने आज मंगलवार को कितनी कमाई की है।

2 of 4 फिल्म हैवान - फोटो : सोशल मीडिया

'हैवान' की हालत खस्ता प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर 'हैवान' को रिलीज हुए केवल 5 दिन ही हुए हैं और इस फिल्म का कलेक्शन लाखों में गिर गया है।

फिल्म की शुरुआत भी काफी फीकी रही।

आज मंगलवार को इसने खबर लिखे जाने तक केवल 44 लाख की कमाई की है।

इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 8.49 करोड़ हो गया है।

3 of 4 मिर्जापुर द मूवी - फोटो : X

'मिर्जापुर द मूवी' की गिरी कमाई

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। हालांकि वीकएंड के बाद इसकी कमाई में हल्की गिरावट देखने को मिली है।



आज मंगलवार को इसने 3.26 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 193.46 करोड़ हो गया है। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन