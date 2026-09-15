AskSRK: ‘अबराम पहले डूम्सडे देखेगा या किंग’? फैन के सवाल पर शाहरुख ने दिया गजब जवाब; ‘धुरंधर’ पर कही ये बात

शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' है, जो आगामी 24 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म के रिलीज के 100 दिन पहले किंग खान ने फैंस के साथ एक आस्क मी सेशन होस्ट किया। इस मौके पर उन्होंने फिल्म 'किंग', रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। जानिए शाहरुख ने क्या कहा?

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